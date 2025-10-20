С начала 2025-го в Минской области ввели в эксплуатацию более 150 станций очистки воды

Внимание строительству и модернизации важных соцобъектов. В Минской области продолжается работа по обеспечению населения чистой питьевой водой. С начала 2025 года в регионе уже ввели в эксплуатацию более 150 новых станций. Оборудование установлено в Борисовском, Минском, Молодечненском и других районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одна из станций появилась и в агрогородке Будагово. Здесь проживает более 700 человек. За час новый объект может очистить 12 кубометров воды. Важная особенность – наличие резервной емкости объемом 8 кубометров. Это позволяет станции работать автономно и обеспечивать жителей водой в течение 2-3 часов даже в случае отключения основной скважины.

Евгений Николаев, директор Смолевичского водоканала:

Ежегодно у нас доводятся планы по перекладке сетей водоснабжения в водоотведение. Это не менее 3 % сетей, которые необходимо переложить. На этот год у нас было 900 метров по канализации – мы переложили более двух километров. Около двух километров сетей водоснабжения тоже мы переложили, то бишь обеспечили людей качественной подачей воды и качественными услугами по водоотведению.

Всего в Смолевичском районе 14 станций очистки воды, и еще плюс две ожидается в конце года. Новые объекты появятся в населенных пунктах Студенка и Дубовики.