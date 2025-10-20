«Требует у меня 100 тыс. леев». Санду намерена судиться с журналистом

Президент Молдовы Майя Санду подала досудебную жалобу на журналиста Георге Гонце, требуя опровержения его заявлений, удаления видеоматериалов и компенсации морального ущерба в размере 100 тысяч леев ($5,7 тыс.). Об этом сообщает ТАСС.

Гонца, который известен своей критикой Санду, объявил об этом публично и заявил, что готов встретиться с ней в суде.

«Майя Санду требует у меня 100 тыс. леев», – написал он в Facebook.

Ранее Санду подала аналогичный иск против сельской учительницы Анны Михалаки, которая обвинила своего деда в участии в сталинских репрессиях. Президент потребовала извинений и компенсации в размере 50 000 леев, но Михалаки отказалась идти на попятную. Оппозиция осудила действия Санду.

Фото: pixabay