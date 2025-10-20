Только 20% учителей Польши довольны свой зарплатой

В Польше назревает масштабное социальное недовольство. 90 % преподавателей считают, что общество абсолютно не ценит их профессию. По словам экспертов, политика официальной Варшавы грозит обернуться большим гуманитарным кризисом, в частности в системе образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти находят огромные средства на вооружение, а вот на зарплаты учителям якобы денег в казне нет. К слову, заработки польских педагогов самые низкие среди стран Евросоюза. Выяснилось, что 80 % представителей системы образования считают что за эти гроши выжить просто невозможно.

В сфере уже наблюдается кадровый голод. Молодежь не хочет идти в педвузы, а те, кто работает, думают уволиться. Бедственное положение заставляет учителей выходить на протесты. 14 октября в Варшаве у здания канцелярии премьер-министра прошел пикет преподавателей с требованием повышения зарплат.

С демонстрации начался в стране и новый учебный год. Тысячи человек тогда собрались у здания Министерства национального образования, требуя уважительного отношения к себе.