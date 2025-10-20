«Других производителей нет». Глава Мордовии рассказал о перспективах региона в Бресте

Необходимость прорывных проектов в промышленности, а также пути реализации существующего потенциала двусторонних отношений Беларуси и Мордовии обсудили во Дворце Независимости. Президент провел встречу с главой этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие кооперационных связей – одна из первостепенных задач. Производство совместной продукции позволит укрепиться на новых рынках. Ряд проектов уже реализуют – в части вагоностроения, а также кабельной промышленности.

В экономическом отношении ситуация положительная – рост товарооборота за 5 лет почти в три раза. Однако показатель куда меньше, чем позволяют возможности на самом деле.

Артем Здунов, глава Мордовии (Россия):

Особый интерес вызвал наш совместный проект для кабеля 110 и 220 киловольт. Это эксклюзивный проект, инновационный, когда мы полностью используем белорусский полиэтилен. Уже сделали промышленные испытания и вышли на сертификацию. Этот проект очень важен для всего рынка, потому что других производителей нет.

Из интересных новшеств, но при этом таких подготовленных, это работа с Брестским электроламповым заводом, который уже осуществляет покупку наших колб различной модификации. Но при этом мы знаем, что он может увеличить свои мощности в три раза и обеспечить полностью белорусский рынок. Если мы совместные предприятия и производства сделаем в Бресте, будем видеть понятный рынок. Это такой технологический суверенитет своеобразный, но и можем продавать на стороне.

Глава Мордовии предложил Беларуси нарастить совместные продажи на внешних рынках.

В повестку переговоров вошли в том числе вопросы гуманитарного сотрудничества. Одним из основных направлений Президент обозначил кинопроизводство и подчеркнул серьезную заинтересованность Беларуси в обмене опытом в данной сфере. Так, около 80 % сериала про Ли Харви Освальда планируется снимать в нашей стране.