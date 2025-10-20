Марафон чистоты! 25 октября в Беларуси пройдёт республиканский субботник

Сделать нашу страну еще чище и благоустроеннее смогут белорусы 25 октября. Именно в этот день пройдет республиканский субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марафон чистоты состоится во всех уголках Беларуси. Так, в Минске, в каждом районе сформируют рабочие группы. Добровольцы будут трудиться в парковых зонах, приводить в порядок мемориалы. Отметим, половину заработанных средств направят на строительство Национального исторического музея и создание его постоянной экспозиции. А вторую часть – на финансирование местных проектов.

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

В рамках субботника будет наведен порядок на придомовых территориях, на производственных площадках, а также на национальных, культурных, парковых зонах и всевозможных мемориальных сооружениях. Даны поручения соответствующим службам, отделу городского хозяйства, также «Минскзеленстрою», «Горремавтодору, которые будут участвовать в организации этой деятельности.

Присоединиться к чистой инициативе могут все желающие. Для удобства, общественный транспорт 25 октября будет курсировать по графику рабочего дня. Так что, добраться до места сбора можно будет с комфортом и внести свой вклад в доброе дело.