В Литве растёт число случаев трудовой эксплуатации мигрантов

В Литве без церемоний приступили к сокращению выплат мигрантам, причем не только социальных. В стране растет число случаев трудовой эксплуатации беженцев. К категории наиболее пострадавших относят белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также чаще всего на несправедливые условия оплаты труда жалуются граждане Украины, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Молдовы. Адвокаты утверждают, что случаи трудовой эксплуатации в Литве могут исчисляться десятками тысяч. Генеральный прокурор Литвы подтвердила, что число досудебных расследований по таким делам растет.

Отмечается, что большое число нарушений трудового законодательства зафиксировано в строительной отрасли и сфере транспорта. Литовские работодатели часто пользуются языковым барьером и тем, что мигранты не знают законов страны, чтобы недоплачивать деньги и лишать их социальных гарантий.

Тем временем правозащитники бьют тревогу, заявляя о росте количества обращений в комиссии по трудовым спорам. С 2021 года число жалоб, поданных иностранными гражданами, увеличилось в 4,5 раза.