Лукашенко поставил задачу увеличить товарооборот Беларуси с Вологодской областью

Во Дворце Независимости снова «губернаторский понедельник». Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором Вологодской области. Беларусь готова предложить Вологде широкий спектр товаров и услуг: от продовольствия и строительства до техники и сервиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вологде распробовали не только наши деликатесы, но и спасательную технику. После визита Первого на борисовское предприятие интерес к пожарным машинам из Беларуси вспыхнул по всей России. В Вологде готовы на любых условиях создавать кооперационное производство.

На русском севере очень тепло отзываются о всей линейке белорусской техники. Сейчас там 6 тысяч единиц наших тракторов и грузовиков, и, похоже, объемы будут только расти. Пора создавать мультибрендовый сервисный центр. Губернатор пообещал преференции.

Региональное сотрудничество обсудили и на сегодняшнем форуме. Подписаны коммерческие соглашения и договоренности между правительствами. Есть четкое понимание количества приобретаемой техники. Вологодчина – лесной край России, и в этом регионе присматриваются к белорусской лесозаготовительной технике. «АМКАДОР» уезжает туда.