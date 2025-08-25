Лукашенко поставил задачу увеличить товарооборот Беларуси с Вологодской областью
Во Дворце Независимости снова «губернаторский понедельник». Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором Вологодской области. Беларусь готова предложить Вологде широкий спектр товаров и услуг: от продовольствия и строительства до техники и сервиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Вологодская область рассматривают возможность создания совместных производств.
В Вологде распробовали не только наши деликатесы, но и спасательную технику. После визита Первого на борисовское предприятие интерес к пожарным машинам из Беларуси вспыхнул по всей России. В Вологде готовы на любых условиях создавать кооперационное производство.
На русском севере очень тепло отзываются о всей линейке белорусской техники. Сейчас там 6 тысяч единиц наших тракторов и грузовиков, и, похоже, объемы будут только расти. Пора создавать мультибрендовый сервисный центр. Губернатор пообещал преференции.
Региональное сотрудничество обсудили и на сегодняшнем форуме. Подписаны коммерческие соглашения и договоренности между правительствами. Есть четкое понимание количества приобретаемой техники. Вологодчина – лесной край России, и в этом регионе присматриваются к белорусской лесозаготовительной технике. «АМКАДОР» уезжает туда.
Александр Пшенный, председатель концерна «Беллесбумпром»:
За предыдущую шестую программу 2021-2025 года рост товарооборота составил больше 133 %. При этом экспорт увеличился из Республики Беларусь в Вологодскую область в два раза. Если такая динамика сохранится по этой программе, которую мы подписали сегодня на три года, то, как сказал губернатор, мы достигнем миллиарда. И такую задачу нам представил сегодня глава государства.