Можно ли сдать ЦЭ без репетитора? Сравнили мнения школьника и директора РИКЗ

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» прошло обсуждение образовательных процессов. Алена Сырова, СТВ:

Одна из таких пугалок, мифов что ли, гласит следующее. То, что сейчас будет централизованный экзамен и что, по сути, знания ребят будут оценивать не как во время школьного экзамена их же педагоги, то есть симпатий, сочувствия не будет. То, что они не натасканы на галочки, на тесты, может резко показать, что у нас есть разрыв между уровнями, который в аттестате в школе, и между тем, который ребята показывают при независимой оценке. Вы это как-то учитывали при подготовке заданий или нет?

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

Мы прежде всего ориентировались на то, что ребята должны показать свои знания школьной программы. Поэтому очень важно было создать всем равные условия: и тем, кто ходил к репетиторам, и тем, кто не ходил к репетиторам. Потому что мы видели опыт прошлых лет, опыт ЦТ, как успешно (вплоть до 100 баллов) сдают дети, которые готовятся самостоятельно, потому что требуется всего лишь систематизировать те знания, которые давались в школе. И это все по силам. Конечно, родители сегодня имеют возможность какую-то сумму заплатить. Но даже дети, те же самые 100-балльники говорят: я решил сэкономить родителям деньги и просто самостоятельно подготовиться. Алена Сырова:

Но вот при подготовке заданий учитывали этот уровень? Потому что кто-то из ребят, с кем я вчера успела пообщаться, говорил, что (понятно, сравнивая с прошлогодними ЦТ) им показалось, что задания были легче.

Юрий Миксюк:

Можно сказать, что там нет олимпиадного типа заданий или приближенных к олимпиадным. Но вместе с тем там достаточно уровней, четыре уровня сложности, чтобы можно было оценить и тех, кто хорошо подготовлен, и тех, кто не очень хорошо подготовлен. Очень внимательно мы подошли к содержанию, спецификации тестов, чтобы тест опирался только на школьные знания. Кирилл Казаков, СТВ:

Там был уровень школьных знаний?

Ксения Бурба, выпускница школы № 9 Барановичей:

Да, был уровень школьных знаний, конечно, было несколько заданий достаточно тяжелых, но некоторые и легкими показались. Поэтому я считаю, что это вполне себе школьный уровень знаний. Кирилл Казаков:

Ты сэкономила деньги родителям? Ксения Бурба:

У меня не было репетитора. Алена Сырова:

А какой ты язык сдавала? Ксения Бурба:

Белорусский. Алена Сырова:

Как раз ты была в числе 22 %, которые выбрали белорусский язык, здорово! С ребятами все понятно, но для педагогов, руководителей учебных учреждений это тоже был что ни на есть экзамен. Волновались? Чего больше всего боялись, что не подтвердят свои знания ребята?