Скажется ли запрет на телефоны в школах на успеваемости? Отвечает Андрей Муковозчик

Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Как запрет чего-то одного может повысить уровень чего-то другого? Эта философская загадка тревожит умы человечества не век и не два. И будет тревожить, ибо нерешаемо в стандартном пространстве рассуждений, как и Апории Зенона. Нет, девчонки, не того Зенона, о котором вы подумали, а древнегреческого. Того, который утверждал, что Ахиллес никогда не догонит черепаху, или что летящая стрела неподвижна. Вот какими вопросами задавались раньше умные люди. Это вам не изобретение способов распилить гранты или методов, как раздербанить иностранный транш.

Что до наших учеников, совершенно точно понятно, что мобильный телефон или смартфон не добавляет нашим детям ни ума, ни фантазии. Я бы даже сказал, отнимает и то, и другое. Поэтому если дети хотя бы в школе будут избавлены от этого вредоносного западного соблазна, то это будет уже хорошо. Просто хорошо, даже если прямой связи с успеваемостью и образованием поначалу не будет. Так что я лично только за.

Сделать наши школы территориями, свободными от электронных устройств – начинание хорошее, полезное и обещающее массу правильных последствий. И это здорово, девчонки, что мы в своем государстве можем сами решать, как нам поступать с нашими детьми, а не выполнять англо-саксонские правила или слушать общеевропейские бредни. Многим взрослым этого уже не докажешь. Поздно. А вот уберечь детей – это задача правильная и вполне посильная.