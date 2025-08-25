Просторные блоки, современная техника и зона отдыха – какие условия созданы для студентов в общежитиях Минска

В столичных вузах началось заселение иногородних студентов в общежития. Во многих зданиях провели ремонтные работы: созданы все необходимые условия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Оборудованы прачечные, зоны отдыха, тренажерные залы и спортплощадки. Только в общежитиях Белорусского государственного медицинского университета будет проживать около 6 000 студентов. Подробнее в сюжете Юлии Минич.

Студенческий городок – целый ансамбль современных зданий, благоустроенная территория с зонами отдыха. Это большой жилищный комплекс, где созданы условия не только для комфортного проживания, но и досуга, а также творчества и развития. Общежитие №10 для будущих медиков распахнуло двери для тысячи человек. В течение лета студотряды помогали привести в порядок блоки, коридоры и клумбы. Работали на совесть.

Здесь будет проживать около тысячи человек. Общежитие блочного типа, в каждом – комнаты для двух и трех человек. Есть кухня, душевая и санузел. Для досуга – киногостиная, кружковая комната, творческая мастерская, музеи и часовня. Работают три воспитателя, для которых студенты уже как свои.

Юлия Минич, корреспондент:

Буквально по соседству – девятка, еще одно общежитие для студентов БГМУ. Здание свежее. В этом году оно распахнет двери во второй раз. Ждут около полутысячи ребят.

Кроме привычных помещений, комнат самоподготовки, есть оборудованный медблок и конференц-зал. Работает большой кабинет психолога с несколькими залами. Создана безбарьерная среда. Для студентов-инвалидов – отдельный блок для проживания. За каждым этажом закреплен свой староста.

Блоки для проживания просторные. Как и в десятке, комнаты на два и три человека. Кухни оборудованы плитами и холодильниками. На первом этаже находятся восемь стиральных машин, сушилки и гладильные установки.

Алексей Катичев, начальник студенческого городка Белорусского государственного медицинского университета:

Общежития в университете, несмотря на то, что есть и коридорного, и блочного типа, они все комфортные, и условия для пребывания студентов все примерно одинаковые. В Белорусском государственном медицинском университете действует огромное количество творческих объединений, больше 20 направлений.