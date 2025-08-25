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Работы по подготовке к отопительному сезону завершили в Минске

25 августа 2025 17:35
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В Минске завершена работа по подготовке к отопительному сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Работы по подготовке к отопительному сезону завершили в Минске-2

Проведены комплексные мероприятия: выполнены гидравлические испытания, профилактические ремонты оборудования котельных и центральных теплопунктов. Все объекты подачи тепла получили паспорта готовности. Осталось провести небольшие работы по замене сетей. 

Работы по подготовке к отопительному сезону завершили в Минске-4

Наталия Рощина, директор УП «Минсккоммунтеплосеть»:
Сегодня порядка 54 % сетей заменено. Все работы идут в соответствии с графиком. Такая планомерная работа позволила снизить как повреждаемость, так и количество сетей, которые имеют 100-процентный износ. На балансе предприятия осталось менее чем 200 километров таких сетей, что составляет порядка 14 %.

Работы по подготовке к отопительному сезону завершили в Минске-6

Всего на балансе города 50 котельных. Каждый теплоисточник получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период. С принятием решения Мингорисполкома о включении отопления оно сразу поступит в жилые дома минчан. 

# Отопительный сезон # ЖКХ # Наталия Рощина

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