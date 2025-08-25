Работы по подготовке к отопительному сезону завершили в Минске

В Минске завершена работа по подготовке к отопительному сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске завершена работа по подготовке к отопительному сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Проведены комплексные мероприятия: выполнены гидравлические испытания, профилактические ремонты оборудования котельных и центральных теплопунктов. Все объекты подачи тепла получили паспорта готовности. Осталось провести небольшие работы по замене сетей.
Наталия Рощина, директор УП «Минсккоммунтеплосеть»:
Сегодня порядка 54 % сетей заменено. Все работы идут в соответствии с графиком. Такая планомерная работа позволила снизить как повреждаемость, так и количество сетей, которые имеют 100-процентный износ. На балансе предприятия осталось менее чем 200 километров таких сетей, что составляет порядка 14 %.
Всего на балансе города 50 котельных. Каждый теплоисточник получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период. С принятием решения Мингорисполкома о включении отопления оно сразу поступит в жилые дома минчан.