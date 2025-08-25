Работы по подготовке к отопительному сезону завершили в Минске

Скажется ли запрет на телефоны в школах на успеваемости? Отвечает Андрей Муковозчик

«Если дети хотя бы в школе будут избавлены от этого вредоносного западного соблазна, то это будет уже хорошо. Просто хорошо, даже если прямой связи с успеваемостью и образованием поначалу не будет».