Андрей Савиных о поправках в Таможенный кодекс: очень много дополнений и деталей, которые направлены на упрощение процедур

Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат парламента. Это традиционный отчет о проделанной работе правительством перед сенаторами и депутатами. 25 июня в Палате представителей завершили законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть корректировки и в Таможенном кодексе. Даже на этапе подготовки ко второму чтению в редакцию документа внесено было более 300 поправок и уточнений.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень много дополнений и деталей, которые направлены на упрощение проведения таможенных процедур, на снижение наказания за, скажем так, случайные ошибки при оформлении таможенных деклараций, при проведении других таможенных операций. Сейчас уже не нужно предъявлять товар таможенному органу, это можно сделать дистанционно при целом ряде условий. Одним словом, главная тенденция – это как раз таки сокращение административной нагрузки на экспортеров, но при этом сохранение управляемости всех процессов.