Установили кабинки для голосования. Что происходит во Дворце Республики в первый день VII ВНС?

Новости Беларуси. Очередная важная страница в истории нашей страны. Дворец Республики собирает делегатов VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что сейчас происходит там – узнаем в прямом включении. На связь со студией выходит наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Во Дворце Республики, как нас заверили, все готово к встрече делегатов и гостей ВНС. Пять из шести народных вече проходили именно в этих стенах. Седьмое собрание площадка встречает похорошевшей. Подготовка шла несколько месяцев. Обновлено оборудование. Будут задействованы почти 400 квадратных метров светодиодных экранов и свыше 300 световых приборов.

Впервые в рамках ВНС установили кабинки для голосования и ящики для бюллетеней. Так определено Конституцией. Первый раз в истории ВНС состоится тайное голосование. Так делегаты определят состав Президиума и его председателя. В фойе и залах разместили 9 мест для голосования. Малый зал отдали для работы счетной комиссии. Связь, питание к масштабному форуму – постарались учесть все нюансы, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для работы Всебелорусского народного собрания.