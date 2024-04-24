Установили кабинки для голосования. Что происходит во Дворце Республики в первый день VII ВНС?
Новости Беларуси. Очередная важная страница в истории нашей страны. Дворец Республики собирает делегатов VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что сейчас происходит там – узнаем в прямом включении. На связь со студией выходит наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Во Дворце Республики, как нас заверили, все готово к встрече делегатов и гостей ВНС. Пять из шести народных вече проходили именно в этих стенах. Седьмое собрание площадка встречает похорошевшей. Подготовка шла несколько месяцев. Обновлено оборудование. Будут задействованы почти 400 квадратных метров светодиодных экранов и свыше 300 световых приборов.
Впервые в рамках ВНС установили кабинки для голосования и ящики для бюллетеней. Так определено Конституцией. Первый раз в истории ВНС состоится тайное голосование. Так делегаты определят состав Президиума и его председателя. В фойе и залах разместили 9 мест для голосования. Малый зал отдали для работы счетной комиссии.
Связь, питание к масштабному форуму – постарались учесть все нюансы, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для работы Всебелорусского народного собрания.
Максим Приходовский, директор Дворца Республики:
Президент не раз говорил: не бывает мелочей. Поэтому совместно с оргкомитетом во главе с главой правительства Романом Головченко проходила плодотворная подготовка. Она была каждый день, каждый час. А последние буквально сутки она проходила каждые секунды.
Будет много интересного. Те, у кого есть возможность включить телевизоры, радиостанции, обязательно делайте это, следите за новостями. Два дня во Дворце Республики будет кипеть не просто жизнь, будет происходить принятие больших судьбоносных решений.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Представители всех регионов, разных возрастов и профессий участвуют в форуме. Делегаты признаются, что немного волнуются. Миссия ответственная. Все-таки ВНС впервые проходит в конституционном. Это высший орган народовластия, все его решения обязательны к исполнению.
Владимир Павловский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мне очень волнительно и ответственно: кто, если не мы? Обычные люди, которые собрались из каждого уголка нашей Беларуси, чтобы посмотреть и послушать посылы коллег. И в последующем выработать решения тех проблемных вопросов, которые присутствуют в той или иной сфере, чтобы вокруг нашей страны было спокойно и мирно, как внутри страны.
Подготовлен пресс-центр. Заявлены 300 журналистов.
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