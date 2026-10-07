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Новости по тегу #Владимир Павловский

Итоги работы органов прокуратуры за 2025-й подвели в Минске. В приоритете прокуроров – общий надзор
07 октября 2026 18:18

Итоги работы органов прокуратуры за 2025-й подвели в Минске. В приоритете прокуроров – общий надзор

Сезон сельхозярмарок стартовал в Беларуси! Прогулялись по торговым рядам
26 сентября 2026 17:15

Сезон сельхозярмарок стартовал в Беларуси! Прогулялись по торговым рядам

Верность традициям – 120 белорусов пополнили ряды БРПО, БРСМ и РОО «Белая Русь»
14 сентября 2026 17:09

Верность традициям – 120 белорусов пополнили ряды БРПО, БРСМ и РОО «Белая Русь»

От мини‑футбола до сплавов на байдарках! В урочище Дубы стартовал фестиваль «Олимпия‑2026»
07 августа 2026 06:40

От мини‑футбола до сплавов на байдарках! В урочище Дубы стартовал фестиваль «Олимпия‑2026»

Фестиваль «Труд во благо столицы!» проходит в Минске
01 августа 2026 11:40

Фестиваль «Труд во благо столицы!» проходит в Минске

Республиканский финал проекта «Властелин села» стартовал в Горках
10 июля 2026 18:04

Республиканский финал проекта «Властелин села» стартовал в Горках

Представители ЦК БРСМ посетили мемориальный комплекс «Хатынь» в преддверии Дня Независимости
02 июля 2026 20:05

Представители ЦК БРСМ посетили мемориальный комплекс «Хатынь» в преддверии Дня Независимости

«Код непокоренных» – в Минске завершилась международная патриотическая экспедиция
18 мая 2026 17:55

«Код непокоренных» – в Минске завершилась международная патриотическая экспедиция

В Минске прошел фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт – 2026»
05 мая 2026 18:24

В Минске прошел фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт – 2026»

Как проходил отбор для акции «Мы – граждане Беларуси!» – рассказал первый секретарь ЦК БРСМ
14 марта 2026 13:50

Как проходил отбор для акции «Мы – граждане Беларуси!» – рассказал первый секретарь ЦК БРСМ

Всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси!» стартует в Минске
09 марта 2026 06:38

Всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси!» стартует в Минске

В Минске стартовал новый этап проекта «Их именами названы студенческие отряды»
26 января 2026 08:23

В Минске стартовал новый этап проекта «Их именами названы студенческие отряды»