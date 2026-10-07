Новости по тегу #Владимир Павловский

Уровень преступности в Беларуси снизился на 13 %. Такой главный итог работы ведомства за 2025 год озвучил Генеральный прокурор Дмитрий Гора.
В Беларуси уже вовсю работают сельскохозяйственные ярмарки. На прилавках все, что вырастили своими руками: фрукты и овощи, мед, цветы, саженцы. Только в Минске организовано полтора десятка ярмарок выходного дня, по всей стране их сотни.
Кроме того, для школьников провели экскурсию по музею истории Великой Отечественной войны. Ребятами показали главные экспонаты и ответили на все интересующие вопросы.
Палаточный лагерь собрал команды работающей молодежи – от специалистов министерств до активистов промышленных предприятий.
1 августа в Беларуси – День студенческих отрядов.
Проект популяризирует жизнь и труд людей в сельской местности.
Святыня национальной памяти, символ трагедии белорусского народа в годы Великой Отечественной имеет особое значение для белорусских студотрядов.
Экспедиция стартовала в День Победы и объединила около 100 человек. 26 из них – представители Беларуси, которые присоединились к проекту 10 мая в Мурманске. Маршрут прошел через города, ставшие символами мужества и героизма.
Сюда съехались самые талантливые исполнители со всех регионов страны, чтобы через песню выразить уважение к подвигу поколения победителей.
В преддверии Дня Конституции по всей стране проходит акция «Мы – граждане Беларуси!». Этой традицией уже 22 года, ее заложил БРСМ.
9 марта 25 человек получат паспорта. Документы вручат председатель Конституционного Суда Сергей Сивец и первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский.
В 2026 году молодежное движение сделало акцент на увековечивании памяти защитниц Отечества.
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