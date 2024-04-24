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Портрет делегата. Представители каких профессий стали участниками ВНС?

24 апреля 2024 07:55
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В числе делегатов Всебелорусского народного собрания представители самых разных профессий. Среди них и люди в погонах, кто знает о военно-политической обстановке вокруг Беларуси и гарантиях безопасности не понаслышке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровесник белорусского суверенитета майор 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады Дмитрий Белецкий станет одним из голосов молодежи.

Портрет делегата. Представители каких профессий стали участниками ВНС?-1

Быть на голову выше. На шаг впереди. Ведь никто кроме них. Знакомьтесь с офицером, майором, десантником и делегатом Всебелорусского народного собрания Дмитрием Белецким.

Портрет делегата. Представители каких профессий стали участниками ВНС?-4

Дмитрий Белецкий, офицер управления 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:
Одной из главных повесток дня Всебелорусского народного собрания будет принятие Концепции национальной безопасности и Военной доктрины. Сегодня во главе угла стоят мир и безопасность. И военнослужащие, как никто другой, знают, что значит мир и безопасность и как тяжело это сохранить. Военная доктрина подразумевает, что Республика Беларусь никого не рассматривает как своего врага и на чужие территории не претендует. Нам чужого не надо, но свое мы не отдадим.

Силы специальных операций – элита белорусской армии. Сегодня это не только физическая подготовка и навык десантирования, а особый склад ума. Знать тактические уловки, проявлять смекалку и военную хитрость, чтобы выполнить задачу в отрыве от основных сил.

Дмитрий Белецкий:
Десантники – это суперкрутые люди. Как я часто говорю, это как супермены. Только у Соединенных Штатов Америки супермен один, а десантников много.

Портрет делегата. Представители каких профессий стали участниками ВНС?-7

Майор Белецкий – отменный строевик, долгие годы был командиром нештатной роты почетного караула Брестского гарнизона. Каждое 9 Мая во главе колоны знаменосцев. Честь и долг – то, что должно объединять военного и делегата.

Подробности в видеоматериале.

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