Портрет делегата. Представители каких профессий стали участниками ВНС?

В числе делегатов Всебелорусского народного собрания представители самых разных профессий. Среди них и люди в погонах, кто знает о военно-политической обстановке вокруг Беларуси и гарантиях безопасности не понаслышке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровесник белорусского суверенитета майор 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады Дмитрий Белецкий станет одним из голосов молодежи.

Быть на голову выше. На шаг впереди. Ведь никто кроме них. Знакомьтесь с офицером, майором, десантником и делегатом Всебелорусского народного собрания Дмитрием Белецким.

Дмитрий Белецкий, офицер управления 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:

Одной из главных повесток дня Всебелорусского народного собрания будет принятие Концепции национальной безопасности и Военной доктрины. Сегодня во главе угла стоят мир и безопасность. И военнослужащие, как никто другой, знают, что значит мир и безопасность и как тяжело это сохранить. Военная доктрина подразумевает, что Республика Беларусь никого не рассматривает как своего врага и на чужие территории не претендует. Нам чужого не надо, но свое мы не отдадим.

Силы специальных операций – элита белорусской армии. Сегодня это не только физическая подготовка и навык десантирования, а особый склад ума. Знать тактические уловки, проявлять смекалку и военную хитрость, чтобы выполнить задачу в отрыве от основных сил.

Дмитрий Белецкий:

Десантники – это суперкрутые люди. Как я часто говорю, это как супермены. Только у Соединенных Штатов Америки супермен один, а десантников много.