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Чем уникально VII Всебелорусское народное собрание? Ответил делегат

24 апреля 2024 07:53
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24 апреля в Минске стартует первое заседание VII Всебелорусского народного собрания. 1 162 делегата отобраны в состав его участников. Один из них – первый заместитель председателя совета Белорусского общественного объединения ветеранов Юрий Луцык.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Чем это собрание будет отличаться от предыдущих?

Чем уникально VII Всебелорусское народное собрание? Ответил делегат-1

Юрий Луцык, первый заместитель председателя совета Белорусского общественного объединения ветеранов, делегат Всебелорусского народного собрания седьмого созыва:
Это собрание определено Конституцией Республики Беларусь, издан закон Республики Беларусь «О Всебелорусском народном собрании». И формируется Всебелорусское народное собрание не только органами власти, а формируется общественными объединениями, Советами депутатов различного уровня. В составе Всебелорусского народного собрания будут представлены практически все слои населения. Как правило, это те люди, которые заслужили доверие у своих товарищей.

Всебелорусскому народному собранию предоставлено право принимать судьбоносные решения для нашего государства. Основы нашего развития: экономического, социального, направление стратегии развития внешней политики. А также ВНС будет принимать Концепцию национальной безопасности. Это основы нашего государства, основы жизни. И от того, какие решения будут приняты, будет идти дальнейшее развитие нашего государства.

Ольга Бурлакова:
По каким критериям отбирались делегаты для ВНС?

Чем уникально VII Всебелорусское народное собрание? Ответил делегат-4

Юрий Луцык:
Работу по отбору начали еще с июля прошлого года. В каждой области мы определили на своем заседании, что с каждой области у нас будет по 10 человек, 20 человек – город Минск. Эти все делегаты выдвинуты от нашего общественного объединения. Они обладают необходимыми компетенциями. Это люди, которые имеют уважение от своих товарищей, пользуются авторитетом в организации.

Подробности в видео.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Юрий Царёв # Юрий Луцык

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