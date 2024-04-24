Чем уникально VII Всебелорусское народное собрание? Ответил делегат

24 апреля в Минске стартует первое заседание VII Всебелорусского народного собрания. 1 162 делегата отобраны в состав его участников. Один из них – первый заместитель председателя совета Белорусского общественного объединения ветеранов Юрий Луцык. Ольга Бурлакова, ведущая:

Чем это собрание будет отличаться от предыдущих?

Юрий Луцык, первый заместитель председателя совета Белорусского общественного объединения ветеранов, делегат Всебелорусского народного собрания седьмого созыва:

Это собрание определено Конституцией Республики Беларусь, издан закон Республики Беларусь «О Всебелорусском народном собрании». И формируется Всебелорусское народное собрание не только органами власти, а формируется общественными объединениями, Советами депутатов различного уровня. В составе Всебелорусского народного собрания будут представлены практически все слои населения. Как правило, это те люди, которые заслужили доверие у своих товарищей. Всебелорусскому народному собранию предоставлено право принимать судьбоносные решения для нашего государства. Основы нашего развития: экономического, социального, направление стратегии развития внешней политики. А также ВНС будет принимать Концепцию национальной безопасности. Это основы нашего государства, основы жизни. И от того, какие решения будут приняты, будет идти дальнейшее развитие нашего государства. Ольга Бурлакова:

По каким критериям отбирались делегаты для ВНС?