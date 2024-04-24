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Новая страница в истории. Марина Ленчевская о судьбоносности ВНС для Беларуси

24 апреля 2024 07:17
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Во Дворце Республики начинает работу выездная студия, откуда в течение дня будем получать оперативную информацию о ходе ВНС. Мнения делегатов, политологов и экспертов – обсудим главные моменты собрания в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая страница в истории. Марина Ленчевская о судьбоносности ВНС для Беларуси-1

Юлия Алексеюк, ведущая:
Мы находимся на пороге важного общественно-политического события. Через несколько часов начнется работа Всебелорусского народного собрания. И мы сейчас работаем во Дворце Республики в нашей выездной студии, отсюда мы будем получать самую оперативную информацию и общаться с гостями: делегатами, политологами, экспертами. Первый гость – председатель Постоянной комиссии по законодательству Марина Ленчевская. Что ждет делегатов в работе первого дня?

Новая страница в истории. Марина Ленчевская о судьбоносности ВНС для Беларуси-4

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Хочу сказать, что действительно событие грандиозное, историческое. Буквально через несколько часов будем вписывать новую страницу в историю нашего государства. День будет насыщенный, плодотворный. Сегодня необходимо будет принять серьезное кадровое решение: будут избираться председатель Всебелорусского народного собрания, его заместители, Президиум. Мы ждем выступления главы нашего государства, понимаем, что это, как всегда, будет емкое, очень обстоятельное выступление, которое мгновенно разлетится на цитаты. Уверена, он будет говорить и об экономике, и о социальной составляющей нашего государства, и, наверное, много будет говорить о войне. О ней надо много говорить. Ведь, говоря о войне, мы приближаем нашу страну к миру. Это очень важно, тем более что на этом Всебелорусском народном собрании будет принят очень серьезный стратегический документ – Военная доктрина.

В чем особенность нынешнего собрания, смотрите в видеоматериале.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Юлия Алексеюк # Марина Ленчевская

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