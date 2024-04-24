Первый форум прошёл в условиях гиперинфляции и дефицита товаров. История ВНС как высшего органа народовластия

Важный день для всей страны. Историю Всебелорусского народного собрания называют биографией становления нашей независимости. За годы суверенитета было шесть собраний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое состоялось в 1996-м. Форум проходил в период гиперинфляции, дефицита госбюджета, роста внешнего долга, дефицита продовольственных товаров, закрытия предприятий, политического кризиса. В этой ситуации молодой Президент Александр Лукашенко принимает беспрецедентное решение: собрать Всебелорусское народное собрание и получить совет у сограждан, как двигаться стране дальше. Лукашенко: Президенту придётся считаться с решениями ВНС – подробности.

Делегатов коллективы выбирают во всех уголках страны. И эта традиция сохранилась: «Только народ вправе решать свою судьбу» – так назывался доклад главы государства. Тогда вместе определили стратегию: сохранить предприятия, строить жилье, развивать экспорт, сельское хозяйство, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. На собрании приняли решение взять курс на социально-экономическое развитие, тогда же был представлен проект Конституции, за который чуть позже проголосовал народ. Так Беларусь стала президентской республикой. Сделав ставку на сильную власть, страна избежала политических потрясений, встала на путь выхода из экономического кризиса 1990-х и начала развиваться.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Глава государства в то время нашел – уже сегодня можно оценить за эти 28 лет – единственно правильный выход совета с народом. Это своего рода народное вече – Всебелорусское народное собрание, на котором глава государства изложил подходы, видение развития страны.

Такой консолидированный формат рассмотрения ключевых задач и направлений развития страны закрепился в суверенной истории. Всебелорусское народное собрание проходило затем в 2001, 2006, 2010, 2016 годах. На каждом прежде всего внимание социальному вектору развития: бесплатная медицина, доступность образования, забота о людях старшего поколения, поддержка многодетных семей. Неслучайно сами делегаты называли форум «мозговым штурмом». В течение двух дней вместе определяли проблемы в той или иной отрасли и вместе выводили формулу успеха. Через годы многие предложения, озвученные на собраниях, воплотились в амбициозные проекты, которыми сегодня гордятся белорусы: строительство АЭС, развитие космических технологий, создание РНПЦ и высокотехнологичных предприятий. Отечественную технику сегодня знают во всем мире. Беларусь в пятерке экспортеров молочной продукции, в топ-20 – по продуктам из мяса.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Обеспечение продовольственной безопасности, обеспечение экспортных поставок – 1, 2 миллиарда долларов воспринимались как какие-то заоблачные показатели, которых невозможно было достичь здесь и сейчас. А реально мы это все осуществили. Развитие экспортного потенциала всей промышленности, машиностроения в том числе. И в этом главная заслуга всей страны, лидера нашего, когда в те непростые годы мы правильно сориентировались и правильно развивались. ВНС – 2021, шестое по счету. По степени важности принятых тогда решений и роли, которую сыграл форум в жизни страны, эксперты сравнивают его с первым. Позади были ковид и попытка блицкрига. Беларусь достойно прошла этот период. Форум еще больше сплотил белорусов в желании развивать суверенное государство. Тогда же и прозвучало предложение придать собранию конституционный статус. И теперь ВНС – высший орган народовластия. Такое решение приняли белорусы на республиканском референдуме.