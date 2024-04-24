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Почти 45% белорусов ждёт от ВНС выработки стратегических направлений развития страны

24 апреля 2024 07:45
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Белорусы ждут принятия важнейших для страны решений, выработки стратегических направлений развития. Это подкрепляют результаты социологического исследования, проведенного по заказу Белорусского института стратегических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 45% белорусов ждёт от ВНС выработки стратегических направлений развития страны-1

Значительная часть общества (это 44,4 % респондентов) ожидает от Всебелорусского народного собрания выработки ключевых стратегических направлений развития страны. Также результаты опроса показали, что у людей есть запрос на коммуникацию с делегатами ВНС по волнующим их актуальным вопросам социальной политики. Поэтому уже сейчас прорабатываются каналы обратной связи нового конституционного органа с обществом, в том числе посредством цифровых платформ и онлайн-социологии.

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# Всебелорусское народное собрание

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