Почти 45% белорусов ждёт от ВНС выработки стратегических направлений развития страны

Белорусы ждут принятия важнейших для страны решений, выработки стратегических направлений развития. Это подкрепляют результаты социологического исследования, проведенного по заказу Белорусского института стратегических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Значительная часть общества (это 44,4 % респондентов) ожидает от Всебелорусского народного собрания выработки ключевых стратегических направлений развития страны. Также результаты опроса показали, что у людей есть запрос на коммуникацию с делегатами ВНС по волнующим их актуальным вопросам социальной политики. Поэтому уже сейчас прорабатываются каналы обратной связи нового конституционного органа с обществом, в том числе посредством цифровых платформ и онлайн-социологии.

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