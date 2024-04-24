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Шпаковский: ВНС даются широкие функции, в том числе возможность отмены решений органов госвласти

24 апреля 2024 06:08
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Всебелорусское народное собрание определяет стратегические направления развития общества и государства, обеспечивает незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шпаковский: ВНС даются широкие функции, в том числе возможность отмены решений органов госвласти-1

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, советник-посланник посольства Беларуси в России:
Полномочия связаны с утверждением состава Центральной избирательной комиссии, судов, возможность в том числе оценки действий Президента в случае совершения им государственной измены либо преступления. Это все говорит о том, что Всебелорусскому народному собранию даются довольно широкие функции. В том числе возможность отмены решений органов государственной власти Республики Беларусь.

Естественно, мы говорим о каких-то чрезвычайных ситуациях. Рассчитываем на то, что наша система государственного управления (по крайней мере, на этом этапе) сбалансирована настолько, что не придется применять такого рода механизмы. Вместе с тем, когда мы объясняли задачи ВНС, я имею в виду Конституционной комиссии, мы в первую очередь акцентировали внимание на страховочной функции, на том, что это сбалансирует ту систему сдержек и противовесов, которые существуют сегодня.

Да, сейчас мы имеем сильную президентскую республику и очень сильного руководителя на посту главы государства. Эти личностные деловые качества – можно говорить о роли личности в истории.

Как будет развиваться ситуация через 15-20 лет, сегодня спрогнозировать сложно, поэтому важно иметь эти страховочные механизмы.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Шпаковский

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