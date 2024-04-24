Шпаковский: ВНС даются широкие функции, в том числе возможность отмены решений органов госвласти

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, советник-посланник посольства Беларуси в России:

Полномочия связаны с утверждением состава Центральной избирательной комиссии, судов, возможность в том числе оценки действий Президента в случае совершения им государственной измены либо преступления. Это все говорит о том, что Всебелорусскому народному собранию даются довольно широкие функции. В том числе возможность отмены решений органов государственной власти Республики Беларусь.

Естественно, мы говорим о каких-то чрезвычайных ситуациях. Рассчитываем на то, что наша система государственного управления (по крайней мере, на этом этапе) сбалансирована настолько, что не придется применять такого рода механизмы. Вместе с тем, когда мы объясняли задачи ВНС, я имею в виду Конституционной комиссии, мы в первую очередь акцентировали внимание на страховочной функции, на том, что это сбалансирует ту систему сдержек и противовесов, которые существуют сегодня.

Да, сейчас мы имеем сильную президентскую республику и очень сильного руководителя на посту главы государства. Эти личностные деловые качества – можно говорить о роли личности в истории.

Как будет развиваться ситуация через 15-20 лет, сегодня спрогнозировать сложно, поэтому важно иметь эти страховочные механизмы.

Читайте также:

На заседании ВНС 24 апреля изберут руководящие органы. Какие фамилии уже известны?

«Время выбрало нас». Стартует VII Всебелорусское народное собрание. Откроет его речь Президента

Меньше дня остается до старта ВНС! Как готовятся делегаты и что у них в портфелях?