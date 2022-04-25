«Наши граждане распробовали». Как сейчас дела у белорусских санаториев?

Кирилл Казаков, СТВ: За два года наши санатории не потеряли ли в капитализации, потому что россияне не поехали, наши люди? Все-таки фраза, что санаторий – это лечиться, молодежь немножко отпугивает.

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу « По существу ».

Алексей Желенков, заместитель начальника отдела госзакупок и методологической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Что касается 2020 года, у нас был некоторый спад в общем количестве, но в прошлом году мы его наверстали за счет граждан Республики Беларусь. Вместо россиян, которые к нам не приехали, приехали белорусы.

Кирилл Казаков:

Ну, понятно, границы закрыты, где отдыхать-то?

Алексей Желенков:

Может быть, и это, но самое основное, что наши граждане распробовали всю ту капитализацию, которую накопили наши санаторно-курортные организации за последние 15 лет своего развития, и поняли, что это не просто место какого-то лечения, каким представляют классический санаторий. А действительно то место, в котором можно отдохнуть не хуже, а во многом даже лучше по цене и качеству, чем где-то за рубежом.

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