«С ночёвками – однозначно турист». Как считают количество внутренних путешествий по Беларуси?

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Год назад мы говорили о белорусском туризме, о внутреннем туризме. Говорили о том, что внешние обстоятельства как раз таки должны стать тем самым толчком, чтобы мы наконец открыли свою страну, полюбили ее, чтобы наша туристическая отрасль, наверное, тоже где-то поднатаскалась. Наверняка ожидали увидеть какие-то результаты. На мой взгляд, такого бума, о котором мы говорили, не произошло. Белорусы стали больше ездить. Но это то ли, на что мы рассчитывали?

Дмитрий Морозов, кандидат исторических наук, доцент кафедры международного туризма ФМО БГУ:

На самом деле достаточно сложно отследить статистику, сколько состоялось внутренних путешествий. По той причине, что механики учета внутренних туристов как таковой на данный момент не существует. Кирилл Казаков, СТВ:

Я перебью. Мы с женой тоже этим летом отдыхали в Беларуси. Мы ехали не по путевке, ехали абсолютно сами, прокладывали себе маршрут. Естественно, мы останавливались где-то в гостиницах, где-то снимали квартиру. Понятно, что эти люди, как мы, путешествуя неделю, мы поехали на Полесье, например. Эти люди действительно как-то учитываются, рассчитываются? Я был в Барановичах, я был в Пинске, я был в Столине. Я турист? Дмитрий Морозов:

Безусловно, вы турист. Прием с ночевками – однозначно турист. С ночлегом вы становитесь автоматически туристом. Если без ночевки – это экскурсантом. Однако в отчетность вы, скорее всего, гостиничную попали, приобретя билеты в Национальный парк либо в музей, вы также попали в эту статистику по данным сегментам. Однако отследить, где сколько у нас на данный момент в регионах страны туристов, как вы сами понимаете, практически невозможно. Есть интересные наработки в Российской Федерации сейчас по использованию больших данных, по анализу геолокации, по отслеживанию социальных сетей. Это обезличенная информация.