Отдохнуть в Беларуси раза в два будет дешевле, чем если вы полетите в Турцию или Египет – директор центра туризма

Кирилл Казаков, СТВ: По цене Турция на 7 дней будет стоить дешевле отдыха в белорусском санатории?

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу « По существу ».

Ирина Дубровская, директор центра туризма:

Сейчас за счет облетов, за счет принимающей стороны, которая, наверное, захотела отбить все свои убытки за прошлые годы, у нас Египет и Турция подорожали почти в два раза по сравнению с прошлыми периодами. Поэтому отдохнуть сейчас в Беларуси раза в два будет дешевле, чем если вы полетите в Турцию или Египет.

Кирилл Казаков:

У нас этот сезон национальный должен быть дешевым по идее?

Ирина Дубровская:

Он будет на том уровне, на котором был в прошлом году. Просто по сравнению с ценами, которые у нас стали на авиа, будет дешевле.

Кирилл Казаков:

Вы начинаете говорить, что в цены белорусских санаториев заложены оздоровительные услуги. Если я лечу в Турцию, мне нужен только пляжный отдых и больше ничего.

Ирина Дубровская:

Если включить оздоровительные или лечебные процедуры, то ваш отдых в Турции будет гораздо дороже.

Кирилл Казаков:

Вы много знаете людей, которые в Турции включают процедуры?

Светлана Кончиц:

Практически никто не включает.