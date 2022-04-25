Отдохнуть в Беларуси раза в два будет дешевле, чем если вы полетите в Турцию или Египет – директор центра туризма
Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
По цене Турция на 7 дней будет стоить дешевле отдыха в белорусском санатории?
Светлана Кончиц, директор государственного туроператора «Центркурорт»:
Там нет оздоровительных процедур.
Ирина Дубровская, директор центра туризма:
Сейчас за счет облетов, за счет принимающей стороны, которая, наверное, захотела отбить все свои убытки за прошлые годы, у нас Египет и Турция подорожали почти в два раза по сравнению с прошлыми периодами. Поэтому отдохнуть сейчас в Беларуси раза в два будет дешевле, чем если вы полетите в Турцию или Египет.
Кирилл Казаков:
У нас этот сезон национальный должен быть дешевым по идее?
Ирина Дубровская:
Он будет на том уровне, на котором был в прошлом году. Просто по сравнению с ценами, которые у нас стали на авиа, будет дешевле.
Кирилл Казаков:
Вы начинаете говорить, что в цены белорусских санаториев заложены оздоровительные услуги. Если я лечу в Турцию, мне нужен только пляжный отдых и больше ничего.
Ирина Дубровская:
Если включить оздоровительные или лечебные процедуры, то ваш отдых в Турции будет гораздо дороже.
Кирилл Казаков:
Вы много знаете людей, которые в Турции включают процедуры?
Светлана Кончиц:
Практически никто не включает.
Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
Я хочу добавить, что сейчас отдых за рубежом стал гораздо опаснее. Здесь встает вопрос безопасности. И когда ты там попадаешь на, не дай бог, медицинские услуги, то ценник взлетает очень существенно.
Кирилл Казаков:
Мы сейчас говорим не о том, что наш отдых белорусский привлекательный. Мы сейчас пытаемся привлекать тем, что там [в другом месте – прим. ред.] плохо, далеко лететь, страшно, еще что-то. Мы всех напугали, сказали: никуда, только у нас. Так же получается?
Ирина Дубровская:
Нет. Давайте разделять. Под каждого туриста есть своя потребность. Если люди любят море, то они полетят на море, выдержат плюс 2-3 часа дороги, но они туда полетят. А если человек привык к санаторно-курортному отдыху или просто к спокойному отдыху...
Главврач санатория «Беларусь» в Литве: просим, чтобы хотя бы больным детям разрешили ехать на оздоровление (подробнее тут).