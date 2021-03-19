Упитанные, c отличным меню. Посмотрите, как выглядят счастливые коровы
Новости Беларуси. Беларусь сохранила предприятия молокоперерабатывающей промышленности, и это одно из достижений государства. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, посещая Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гендиректор «Молочного мира»: молоко от счастливых коров делает продукцию вкуснее
Виктория Ходосок, корреспондент:
А вот и те самые счастливые коровы. Упитанные, c отличным коровьим меню, а еще массажем в любую минуту. Это молочно-товарный комплекс в нескольких километрах от Гродно. Агрогородок Обухово – СПК имени Сенько. Сказать что-то плохое про комплекс язык не повернется, на статье расходов здесь не экономят. Молоко – исключительно экстракласса, и поставляют его исключительно на «Молочный мир». Результатами довольны все, особенно председатель.
Валерий Шумель, председатель СПК имени И. П. Сенько:
У нас две тысячи голов дойного стада по хозяйству. Средний удой за год на корову вышел 9 915 килограммов. За прошлый год мы добавили 105,4 % или 622 килограмма на корову. В этом году, конечно, планы не останавливаться, двигаться дальше, наращивать производство молока. На наших товарно-молочных комплексах пока без расширения молочного стада. Но за счет интенсивных технологий увеличивать производство и добиваться, как говорится, повышения продуктивности. Тем более, что молочная позиция сегодня самая экономически выгодная для хозяйства – для нашего хозяйства, и, я думаю, в целом для Республики Беларусь.
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«Я всегда в эту корзину буду смотреть. Честное слово». О чём спросили у Александра Лукашенко сотрудники «Молочного мира»?
Виктория Ходосок:
Наверное, очевидно, что хозяйство – одно из сильных в Гродненском районе. Это и заслуга директора. Результатами он тоже доволен. Как опытный специалист, очевидное знает: вложишь деньги – получишь результат. Площадь сельхозугодий здесь порядка 7,5 тысячи гектаров. В хозяйстве есть цеха растениеводства, животноводства, механизации, строительства. Основными отраслями структуры являются земледелие и животноводство. Ставку здесь делают на мясомолочное производство, ведь это 80 % выручки хозяйств. Больше всего прибыль приносит производство молока. В комплексе, который посещал Президент, почти 1,5 тысячи коров, из них 515 – дойное стадо. Но здесь глава государства отметил, что в целом по стране хозяйства должны смотреть не только на качество, но и количество поголовья.
Виктория Ходосок:
Три года назад хозяйство построило новый телятник, где малыши растут как на дрожжах – в сутки прибавляют по 850 граммов в весе. А все благодаря грамотному уходу за ними специалистов.
Получаем неплохой привес на телят. До трехмесячного возраста телята – здесь они максимум два месяца находятся, а то и где-то полтора, и уже уходят в свободное клеточное содержание.
Виктория Ходосок:
О работе хозяйства говорили довольно долго. Президента интересовали малейшие детали. Уже после такой экскурсии по площадке оценка получена высокая.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приспособили и модернизировали – не хуже, чем на новом. Вот это хорошо.
– Спасибо за высокую оценку.
Александр Лукашенко:
Если где-то рискнешь на роботов перейти, какие-то современные технологии, мы с Владимиром Степановичем подключимся. В хорошем хозяйстве, если и поможешь, знаешь, что не впустую.
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