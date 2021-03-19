Упитанные, c отличным меню. Посмотрите, как выглядят счастливые коровы

Новости Беларуси. Беларусь сохранила предприятия молокоперерабатывающей промышленности, и это одно из достижений государства. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, посещая Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гендиректор «Молочного мира»: молоко от счастливых коров делает продукцию вкуснее

Виктория Ходосок, корреспондент:

А вот и те самые счастливые коровы. Упитанные, c отличным коровьим меню, а еще массажем в любую минуту. Это молочно-товарный комплекс в нескольких километрах от Гродно. Агрогородок Обухово – СПК имени Сенько. Сказать что-то плохое про комплекс язык не повернется, на статье расходов здесь не экономят. Молоко – исключительно экстракласса, и поставляют его исключительно на «Молочный мир». Результатами довольны все, особенно председатель.

Виктория Ходосок:

Наверное, очевидно, что хозяйство – одно из сильных в Гродненском районе. Это и заслуга директора. Результатами он тоже доволен. Как опытный специалист, очевидное знает: вложишь деньги – получишь результат. Площадь сельхозугодий здесь порядка 7,5 тысячи гектаров. В хозяйстве есть цеха растениеводства, животноводства, механизации, строительства. Основными отраслями структуры являются земледелие и животноводство. Ставку здесь делают на мясомолочное производство, ведь это 80 % выручки хозяйств. Больше всего прибыль приносит производство молока. В комплексе, который посещал Президент, почти 1,5 тысячи коров, из них 515 – дойное стадо. Но здесь глава государства отметил, что в целом по стране хозяйства должны смотреть не только на качество, но и количество поголовья.

Виктория Ходосок:

Три года назад хозяйство построило новый телятник, где малыши растут как на дрожжах – в сутки прибавляют по 850 граммов в весе. А все благодаря грамотному уходу за ними специалистов.

Получаем неплохой привес на телят. До трехмесячного возраста телята – здесь они максимум два месяца находятся, а то и где-то полтора, и уже уходят в свободное клеточное содержание.