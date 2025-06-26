Новое производственное оборудование запустили на «БЕЛАЗе»

На БЕЛАЗе, промышленном гиганте страны по выпуску карьерных самосвалов, реализуют инвестиционный проект. Здесь запустили новое производственное оборудование, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Также за счет «умных» станков в три раза сократится время на выполнение металлорежущих операций, что повысит производительность работы. Передовые технологии дадут возможность добиваться высокой эффективности, точности и качества обработки комплектующих.

В цехе гидротрансмиссий ввели в эксплуатацию два новых зубошлифовальных станка с числовым программным управлением. Оборудование позволит увеличить степень автоматизации процесса обработки деталей большегрузных самосвалов.

Андрей Бойко, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением цеха гидротрансмиссий производственного участка № 4 ОАО «БЕЛАЗ»: Предоставили возможность работать на новом оборудовании. На новом оборудовании работать намного проще, удобнее, комфортнее, так как работа осуществляется намного быстрее. Вычислительные процессы тоже намного быстрее. Качество обработки деталей увеличилось, количество изготавливаемых деталей.

Владимир Королев, начальник цеха гидротрансмиссий производственного участка № 4 ОАО «БЕЛАЗ»:

Здесь собирается коробка передач на самосвалы до 90 тонн. Гидромеханическая коробка передач вального типа на самосвалы до 55 тонн и механическая коробка передач планетарного типа на 90 тонн. Сокращается время обработки. Если на старом оборудовании 20 минут, то здесь цикл уже (на новом оборудовании) 2 минуты.

До конца года предприятие пополнится еще двумя такими станками. Цех специализируется в том числе на выпуске гидромеханической коробки передач на серийные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 55 тонн. В месяц их изготавливают до 40 единиц.