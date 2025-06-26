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Касым-Жомарт Токаев прибыл на саммит ЕАЭС в Минске

26 июня 2025 13:32
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Центральное событие форума – пленарное заседание с участием Президента Беларуси и глав государств ЕАЭС. Зарубежные лидеры уже прибывают в столицу. В Национальном аэропорту приземлился борт из Казахстана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Касым-Жомарт Токаев прибыл на саммит ЕАЭС в Минске-2

У трапа Касыма-Жомарта Токаева встретил заместитель премьер-министра Николай Снопков. В ходе официального визита в нашу страну Президент Казахстана поучаствует в пленарной сессии IV Евразийского экономического форума и заседании Высшего Евразийского экономического совета. Саммит лидеров ЕАЭС пройдет 27 июня во Дворце Независимости. В повестке – актуальные вопросы евразийской интеграции, которые касаются международной деятельности, либерализации услуг, сотрудничества в области спорта и не только.

В течение дня в Минске ждут лидеров России, Узбекистана, наследного принца Абу-Даби, первого заместителя премьер-министра Монголии и других высоких гостей.

# Касым-Жомарт Токаев # ЕАЭС

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