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Орбан: на саммите ЕС не будет никаких решений по вопросу о примере Украины

26 июня 2025 13:45
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Орбан: на саммите ЕС не будет никаких решений по вопросу о примере Украины-0

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите ЕС в Брюсселе не будут приняты решения о присоединении Украины к Евросоюзу. Об этом сообщает ТАСС.

Он сослался при этом на мнение 95 % венгров, которые выступили против этого на референдуме, и отметил, что без их поддержки он не может согласиться на расширение. Орбан отметил, что для начала переговоров о вступлении необходим консенсус всех стран ЕС, и Венгрия эту позицию не разделяет. По его словам, досрочное вступление Украины грозит ЕС экономическими последствиями и проблемами безопасности.

Украина получила статус кандидата в члены ЕС в 2022 году, а переговоры о вступлении должны начаться в 2025 году.

Фото: Instagram_orbanviktor

# Международная политика # Виктор Орбан

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