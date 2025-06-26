Орбан: на саммите ЕС не будет никаких решений по вопросу о примере Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите ЕС в Брюсселе не будут приняты решения о присоединении Украины к Евросоюзу. Об этом сообщает ТАСС.

Он сослался при этом на мнение 95 % венгров, которые выступили против этого на референдуме, и отметил, что без их поддержки он не может согласиться на расширение. Орбан отметил, что для начала переговоров о вступлении необходим консенсус всех стран ЕС, и Венгрия эту позицию не разделяет. По его словам, досрочное вступление Украины грозит ЕС экономическими последствиями и проблемами безопасности.

Украина получила статус кандидата в члены ЕС в 2022 году, а переговоры о вступлении должны начаться в 2025 году.