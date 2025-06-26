Новое здание Генконсульства Беларуси открыли в Нижнем Новгороде

Форум регионов открывает не только новые направления взаимовыгодного сотрудничества между партнерами, но и объекты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красную ленту у нового здания Генерального консульства Беларуси перерезали главы верхних палат парламентов двух стран – Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко. Здание разместилось за стенами нижегородского Кремля, в административном районе города. Это очередной шаг навстречу, который позволит более эффективно – точечно – работать с регионами.

Олег Швец, генеральный консул Республики Беларусь в Нижнем Новгороде:

Это действительно другой уровень, это немного другие задачи, которые придется решать Консульству в ближайшее время. Прежде всего, один из аспектов – это помощь нашим гражданам по месту, непосредственно в Генконсульстве. Практически 90 % тех административных процедур, которые раньше требовались с посещением Москвы, будут решаться здесь. Второе – это торгово-экономическое партнерство. У нас есть очень большие проекты, очень большие наработки, и в ближайшее время мы их будем реализовывать.