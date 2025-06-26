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Петкевич: странам ЕАЭС нужно определиться, как развивать сотрудничество в глобальном мире

26 июня 2025 13:59
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Минск в эти дни стал центром большой политики. К мероприятиям, которые принимает белорусская столица, приковано внимание международного сообщества. Для участия в IV Евразийском экономическом форуме и саммите лидеров ЕАЭС в нашу страну съезжаются главы ряда государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петкевич: странам ЕАЭС нужно определиться, как развивать сотрудничество в глобальном мире-2

С 9 утра на полях форума работают дискуссионные площадки представителей госорганов, бизнеса. Ученые обсуждают перспективы развития Союза. ЕАЭС становится мощным драйвером евразийской интеграции, говорят участники форума. Особенно учитывая высокие риски, которые сейчас в геополитике, геоэкономике, а многие государства во главу угла ставят проблематику технологического суверенитета, продовольственной безопасности. Вместе решать вопросы проще. Взаимовыгодное сотрудничество – то, о чем всегда говорит Беларусь. А в год председательства в ЕАЭС этот тезис звучит еще сильнее.

Петкевич: странам ЕАЭС нужно определиться, как развивать сотрудничество в глобальном мире-4

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Нам необходимо определиться, на каких сферах нам надо делать акцент, как развивать наше сотрудничество в глобальном мире, но еще более важно наше позиционирование на международной арене. В рамках председательства в органах ЕАЭС Республика Беларусь предложила свое видение приоритетов, ряд из которых может стать точками сопряжения интеграционных потенциалов и способствовать углублению торгово-экономического сотрудничества. Одна из важнейших задач – это сформировать общее пространство кооперационного взаимодействия во всех отраслях.

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# ЕАЭС # Международное сотрудничество

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