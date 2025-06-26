Петкевич: странам ЕАЭС нужно определиться, как развивать сотрудничество в глобальном мире

Минск в эти дни стал центром большой политики. К мероприятиям, которые принимает белорусская столица, приковано внимание международного сообщества. Для участия в IV Евразийском экономическом форуме и саммите лидеров ЕАЭС в нашу страну съезжаются главы ряда государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 9 утра на полях форума работают дискуссионные площадки представителей госорганов, бизнеса. Ученые обсуждают перспективы развития Союза. ЕАЭС становится мощным драйвером евразийской интеграции, говорят участники форума. Особенно учитывая высокие риски, которые сейчас в геополитике, геоэкономике, а многие государства во главу угла ставят проблематику технологического суверенитета, продовольственной безопасности. Вместе решать вопросы проще. Взаимовыгодное сотрудничество – то, о чем всегда говорит Беларусь. А в год председательства в ЕАЭС этот тезис звучит еще сильнее.