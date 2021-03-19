Гендиректор «Молочного мира»: молоко от счастливых коров делает продукцию вкуснее

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 марта побывал на предприятии «Молочный мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 марта побывал на предприятии «Молочный мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосо, корреспондент:
Залог отменного качества – сырье. Работа над таким важным показателем начинается далеко не на приемке завода.
Марина Аникеева, генеральный директор предприятия «Молочный мир»:
Самый основной принцип безопасности продукции – это качество безопасности продукции от кусочка готовой продукции на полке до молока, которое дало животное, прародители которого были здоровыми, которое было накормлено, было хорошее настроение, а значит, счастливое молоко. Молоко от счастливых коров делает продукцию вкуснее.
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