Гендиректор «Молочного мира»: молоко от счастливых коров делает продукцию вкуснее

Виктория Ходосо, корреспондент: Залог отменного качества – сырье. Работа над таким важным показателем начинается далеко не на приемке завода.

Марина Аникеева, генеральный директор предприятия «Молочный мир»:

Самый основной принцип безопасности продукции – это качество безопасности продукции от кусочка готовой продукции на полке до молока, которое дало животное, прародители которого были здоровыми, которое было накормлено, было хорошее настроение, а значит, счастливое молоко. Молоко от счастливых коров делает продукцию вкуснее.