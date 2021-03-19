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Гендиректор «Молочного мира»: молоко от счастливых коров делает продукцию вкуснее

19 марта 2021 17:47
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 марта побывал на предприятии «Молочный мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гендиректор «Молочного мира»: молоко от счастливых коров делает продукцию вкуснее-1

Виктория Ходосо, корреспондент:
Залог отменного качества – сырье. Работа над таким важным показателем начинается далеко не на приемке завода.

Гендиректор «Молочного мира»: молоко от счастливых коров делает продукцию вкуснее-4

Марина Аникеева, генеральный директор предприятия «Молочный мир»:
Самый основной принцип безопасности продукции – это качество безопасности продукции от кусочка готовой продукции на полке до молока, которое дало животное, прародители которого были здоровыми, которое было накормлено, было хорошее настроение, а значит, счастливое молоко. Молоко от счастливых коров делает продукцию вкуснее.

Гендиректор «Молочного мира»: молоко от счастливых коров делает продукцию вкуснее-7

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Марина Аникеева # Виктория Ходосок # Фотофакт

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