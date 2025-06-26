В США я бы умер! Американец переехал в Колодищи и рассказал о плюсах жизни в Беларуси
Беларусь радушно встречает гостей, которые приезжают сюда с добрыми помыслами. У нас есть чем удивить и чем покорить сердца. Американец Кристос Экономакис побывал во многих странах в поисках идеального места для жизни и нашел его в Беларуси – в Минской области, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Развитая транспортная инфраструктура, профессиональная медицина и безопасность.
Чем еще привлекла Беларусь – материал Дарьи Авсюк.
Он видел гору Фудзи в Японии, гулял по оживленным улицам Нью-Йорка, а идеальное место для жизни нашел в Колодищах. В Беларусь Кристоса Экономакиса привела любовь – сначала к избраннице, а потом и ко всей стране.
Кристос Экономакис:
Главное, что отличает Беларусь от других стран, – это свобода. Я почувствовал ее здесь. У меня была возможность писать и публиковать свое мнение, в отличие от Балтийских стран, где за это могли бы посадить в тюрьму.
Здесь такая хорошая транспортная система! Я не вожу машину и с помощью общественного транспорта могу добраться куда захочу. Я чувствую себя здесь в безопасности, у меня нет страха быть ограбленным или подвергнуться нападению в собственном доме. В США есть такая вероятность. А Беларусь – это безопасная страна для создания семьи.
Возможность пользоваться природным богатством – роскошь для многих стран. Для Беларуси это норма. Медицина, образование, социальная поддержка – плюсы видны в деле и на практике.
Кристос Экономакис:
Я бы хотел поблагодарить белорусское государство и медицину за то, что они спасли мне жизнь. В октябре 2022 года у меня произошла закупорка артерии. Мой сын отвез меня в больницу, где врачи стабилизировали мое состояние и профессионально провели установку стента. И все было бесплатным: еда, операция и реабилитация. В США мне бы пришлось платить огромные суммы за медицинскую страховку, либо я бы просто умер.
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