В США я бы умер! Американец переехал в Колодищи и рассказал о плюсах жизни в Беларуси

Беларусь радушно встречает гостей, которые приезжают сюда с добрыми помыслами. У нас есть чем удивить и чем покорить сердца. Американец Кристос Экономакис побывал во многих странах в поисках идеального места для жизни и нашел его в Беларуси – в Минской области, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Развитая транспортная инфраструктура, профессиональная медицина и безопасность.

Он видел гору Фудзи в Японии, гулял по оживленным улицам Нью-Йорка, а идеальное место для жизни нашел в Колодищах. В Беларусь Кристоса Экономакиса привела любовь – сначала к избраннице, а потом и ко всей стране.

Кристос Экономакис:

Главное, что отличает Беларусь от других стран, – это свобода. Я почувствовал ее здесь. У меня была возможность писать и публиковать свое мнение, в отличие от Балтийских стран, где за это могли бы посадить в тюрьму.

Здесь такая хорошая транспортная система! Я не вожу машину и с помощью общественного транспорта могу добраться куда захочу. Я чувствую себя здесь в безопасности, у меня нет страха быть ограбленным или подвергнуться нападению в собственном доме. В США есть такая вероятность. А Беларусь – это безопасная страна для создания семьи.