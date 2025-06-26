Кочанова и Матвиенко встретятся с молодёжью Беларуси и России в рамках Форума регионов

«Молодежь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства» – заглавная тема XII Форума регионов Беларуси и России. 26 июня в Нижнем Новгороде состоялось совместное заседание молодых законодателей. Эти активные и небезразличные к будущему своих стран люди – главный стратегический ресурс Союзного государства. Им предстоит строить будущее и крайне важно уже сегодня искать контакт, делиться своим видением и позицией. Молодые люди говорили о сохранении исторической памяти, современных подходах к работе со СМИ и новых совместных проектах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Форуме регионов обсуждения идут в рамках 7 тематических секций. В центре внимания участников – ключевые вопросы союзной повестки: от АПК, промышленности и межрегионального взаимодействия до демографии, культуры. Участников агросекции встретил Нижегородский молочный завод – флагман региона. Развитие селекционной и семеноводческой работы, внедрение новых технологий в земледелии и технике – прочная основа для продовольственной независимости Союзного государства. 26 июня Академии наук Беларуси и России реализуют 10 общих проектов.

Александр Багель, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Мы должны учиться друг у друга, потому что передовые технологии не стоят на месте. Они очень движутся вперед. Кормление, ветеринарное обеспечение, селекция и так далее. Поэтому мы, естественно, будем самое лучшее, передовое брать у вас. Ну а если вам интересны наши наработки, то два братских народа так и должны поступать. Друг у друга учиться. Мы стараемся произвести все внутри себя и обеспечить в том числе и Россию.

Наталья Кочанова вместе с Валентиной Матвиенко 26 июня встретятся с молодежью России и Беларуси, ознакомятся с выставкой достижений народного хозяйства России и Беларуси, а также проведут пленарное заседание. Отметим, именно Совет республики и Совет Федерации выступают организаторами форума, который нацелен на укрепление связей между административными единицами, предприятиями, образовательными и научными центрами.