Спецкор североосетинского батальона: бывало, что ВСУшники простреливали себе ногу, чтобы попасть в плен

Григорий Азаренок, СТВ : Бойцы видели те новые видео расправы над военнопленными, когда в головы расстреливают? И как вообще к этому относятся? Я даже не представляю, что это за состояние…

Георгий «Ксанти» Мамсуров, специальный корреспондент батальонов «Алания» и «Осетия»:

Я скажу так. Ребята, которые здесь находятся и воюют, тем более те, которые побывали в реальных боевых действиях и теряли своих товарищей, бывали в огневом контакте с противником, тем более прошли штурмом Мариуполь и знают, на что они способны. Они способны на все. В принципе, здесь никого ничего не удивляет. Для нас это лишний раз подтверждает, что сдаваться в плен этим нелюдям не стоит. Бывают, конечно, разные ситуации. Бывает, когда боец получает ранение и приходит в себя уже в плену. Так, как это у них происходит… Да, мы все это знаем и сдаваться в плен мы не собираемся. Несмотря на это, мы продолжаем быть максимально человечными с теми бойцами ВСУ, которые попадают к нам в плен. В особенности если это насильно мобилизованные люди, если это пожилые люди или молодые ребята. Бывало даже так, что при штурмах совсем молодые ребята, ВСУшники, простреливали себе ногу, сквозное ранение. Им оказывали помощь, и они оставались до прихода наших штурмовиков.

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