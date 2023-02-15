Почему Байден взорвал «Северный поток-2», а СМИ об этом молчат? Рассказал Муковозчик

Проект «Азаренок. Напрямую» . Вместе с экспертами обсудим новости с фронта спецоперации и гражданское общество Беларуси. В гостях публицист Андрей Муковозчик и специальный корреспондент батальонов «Алания» и «Осетия» Георгий «Ксанти» Мамсуров.

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

А если бы у Байдена было разрешение Конгресса на взрыв «Северного потока-2», можно рушить Ирак – это все можно, лишь бы разрешение Конгресса было.

Григорий Азаренок, СТВ:

В этой подборке один депутат, который всегда критикует немецкое правительство, и Скотт Риттер, которого мы все знаем, – наш добрый друг из Америки. Там есть еще Такер Карлсон, который за Трампа топит. Но все медиагиганты (BBC, Euronews, The New York Times) – полный молчок.