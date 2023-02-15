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Почему Байден взорвал «Северный поток-2», а СМИ об этом молчат? Рассказал Муковозчик

15 февраля 2023 18:59
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Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим новости с фронта спецоперации и гражданское общество Беларуси. В гостях публицист Андрей Муковозчик и специальный корреспондент батальонов «Алания» и «Осетия» Георгий «Ксанти» Мамсуров.

Почему Байден взорвал «Северный поток-2», а СМИ об этом молчат? Рассказал Муковозчик-1

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
А если бы у Байдена было разрешение Конгресса на взрыв «Северного потока-2», можно рушить Ирак – это все можно, лишь бы разрешение Конгресса было.

Григорий Азаренок, СТВ:
В этой подборке один депутат, который всегда критикует немецкое правительство, и Скотт Риттер, которого мы все знаем, – наш добрый друг из Америки. Там есть еще Такер Карлсон, который за Трампа топит. Но все медиагиганты (BBC, Euronews, The New York Times) – полный молчок.

Почему Байден взорвал «Северный поток-2», а СМИ об этом молчат? Рассказал Муковозчик-4

Андрей Муковозчик:
Просто замолчали эту ситуацию, а я вам скажу, ведь на самом деле у людей короткая память. А помните скандал, когда выяснилось, что Меркель, в тот момент еще всесильная канцлер Европы, когда выяснилось, что ее американские друзья просто прослушивали ее телефон. Ну и что? И чем тот скандал закончился? Да ничем. Замели под коврик. Сейчас они решили не заворачиваться с опровержениями, со всем остальным, а просто замолчать эту ситуацию, зная, что через 2-3 дня появится новый информационный повод, раздуется какая-то новая сенсация, и про это расследование все забудут.

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# Международная политика # общество # Андрей Муковозчик # Григорий Азарёнок # Скотт Риттер # Такер Карлсон # Дональд Трамп # Джо Байден # Ангела Меркель # Фотофакт

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