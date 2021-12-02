Украинский политолог о позиции Лукашенко по Крыму: «Он вынужден поступить именно так»

Во время интервью часто затрагивали тему Украины. В Беларуси внимательно следят за ситуацией в соседнем государстве и сопереживают украинскому народу. Но понимания политических решений официального Киева нет. Александр Лукашенко в этом контексте высказался о Зеленском, об обстоятельствах начала военных действий и по крымскому вопросу. Конечно, все посылы Александра Лукашенко услышали в Украине.

Михаил Чаплыга, политолог (Украина):

Конечно же, мне будет больно признать, что Лукашенко признает Крым частью российской территории, но с другой стороны я не могу его сильно осуждать, поскольку понимаю, как долго он держался, какое давление на него оказывалось с разных сторон. У него есть интересы своей собственной Беларуси. Он должен думать не об Украине, он должен думать о Беларуси. И если это в интересах Беларуси, то я, естественно, понимаю его. Скорее всего, так оно и есть. И я как минимум благодарен за то, что он очень долгое время не признавал, держался, и только последние действия – мне кажется, не совсем разумные действия властей в Киеве – привели к тому, что он вынужден поступить именно так.

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