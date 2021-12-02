Пробки на границе растут с каждым днём. Въезда в ЕС ожидают свыше 4500 большегрузов

Новости Беларуси. Установившийся в Беларуси зимний характер погоды усложнил и так непростое положение водителей, которые стоят в очередях на границе. Пробки растут с каждым днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сейчас въезда в Евросоюз ожидают свыше 4,5 тысячи большегрузов. Самая напряженная ситуация на литовском направлении: в ловушке порядка 2,5 тысячи водителей. Впрочем, и на польском направлении, где пропускная способность уменьшилась на треть, уже собралась многокилометровая пробка. Ожидание занимает не одни сутки. У водителей не хватает терпения.

Виктор Никитюк, начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси:

С начала ноября польская сторона не в полной мере выполняет нормы по приему транспортных средств с территории Беларуси. Так, через «Берестовицу» пропускают порядка 65 % от установленной нормы, через «Козловичи» – 75 %. С литовской стороны также не соблюдаются договоренности по приему автомобилей, въезжающих с территории Республики Беларусь. Через пункт пропуска «Каменный Лог» Литва принимает порядка 65 % грузовиков, через «Котловку» и «Привалку» – около 80 %. Таможенные органы Беларуси принимают все необходимые меры, чтобы оформить максимальное количество транспорта, пересекающего таможенную границу. Беларусь со своей стороны в полной мере выполняет нормы, установленные двусторонними договоренностями, и готова принимать большее количество автомобилей, которые сможет подать сопредельная сторона.