Прямой эфир

«Увязать четыре эпохи». Об исторической реконструкции в День города рассказал Виталий Брель

09 сентября 2022 16:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск – удивительный город со множеством прекрасных мест и неповторимой атмосферой. В 2022 году столица Беларуси отметит свое 955-летие. По традиции основные празднования в рамках Дня города пройдут во вторые выходные осени. О том, как развивается Минск, каким его помнят в прошлом и любят в настоящем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Увязать четыре эпохи». Об исторической реконструкции в День города рассказал Виталий Брель-1

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
10 сентября будет масса мероприятий. Действительно, Минск интересен исторически. Мы попытались возродить вдоль зеленой зоны на проспекте Победителей историческую реконструкцию, где увязать четыре эпохи: это X век, рыцари, 1812 год, события которого также проходили на территории нашей страны, Первая мировая и Вторая мировая войны. Это достаточно очень интересная реконструкция, где можно будет увидеть, поучаствовать и посмотреть. Она будет проходить 10 и 11 сентября на зеленой зоне вдоль проспекта Победителей.

Гостеприимство белорусов, качество товаров и услуг. Почему россияне стремятся побывать в Минске – подробнее здесь.

# День города в Минске # общество # Виталий Брель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дзермант про урок Президента в День знаний: «Мы увидели и услышали по-настоящему государственный подход и позицию»
09 сентября 2022 16:21

Дзермант про урок Президента в День знаний: «Мы увидели и услышали по-настоящему государственный подход и позицию»

Создали робота-медсестру и спутник зондирования Земли. Рассказываем о разработках белорусских и российских учёных
09 сентября 2022 16:07

Создали робота-медсестру и спутник зондирования Земли. Рассказываем о разработках белорусских и российских учёных

Гостеприимство белорусов, качество товаров и услуг. Почему россияне стремятся побывать в Минске?
09 сентября 2022 15:57

Гостеприимство белорусов, качество товаров и услуг. Почему россияне стремятся побывать в Минске?