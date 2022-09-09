«Увязать четыре эпохи». Об исторической реконструкции в День города рассказал Виталий Брель

Минск – удивительный город со множеством прекрасных мест и неповторимой атмосферой. В 2022 году столица Беларуси отметит свое 955-летие. По традиции основные празднования в рамках Дня города пройдут во вторые выходные осени. О том, как развивается Минск, каким его помнят в прошлом и любят в настоящем, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

10 сентября будет масса мероприятий. Действительно, Минск интересен исторически. Мы попытались возродить вдоль зеленой зоны на проспекте Победителей историческую реконструкцию, где увязать четыре эпохи: это X век, рыцари, 1812 год, события которого также проходили на территории нашей страны, Первая мировая и Вторая мировая войны. Это достаточно очень интересная реконструкция, где можно будет увидеть, поучаствовать и посмотреть. Она будет проходить 10 и 11 сентября на зеленой зоне вдоль проспекта Победителей.