Нереально интересная атмосфера, когда бежишь по проспекту. Почему стоит поучаствовать в Минском полумарафоне?

Минск – удивительный город со множеством прекрасных мест и неповторимой атмосферой. В 2022 году столица Беларуси отметит свое 955-летие. По традиции основные празднования в рамках Дня города пройдут во вторые выходные осени. О том, как развивается Минск, каким его помнят в прошлом и любят в настоящем, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Большой полумарафон – спортивно-массовое мероприятие для всей страны. Очень много всегда желающих. Любопытный момент – сколько в 2022 году у нас участников? Кто может озвучить эту цифру, кому она известна?

Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:

В этом году полумарафон пройдет 11 сентября. Есть особенность – в этом году он стартует от центральной арки Национального олимпийского стадиона «Динамо». Татьяна Савчик:

Символично. Алексей Русакевич:

Начало в 9:00 – это забеги 21 километр и 10. В 12:00 начнутся забеги на 5 километров. Торжественная церемония награждения в 13:00. Планируется участие порядка 11 тысяч участников. Татьяна Савчик:

Вам удавалось, ребята, участвовать в полумарафоне? У кого-то есть такой опыт?

Игорь Цумарев, первый секретарь БРСМ Советского района г. Минска:

Я участвовал там два раза. Я участвовал, когда было 950-летие города Минска. Символично – тогда это было возле Дворца спорта. Мы оттуда стартовали и там же финишировали. Это достаточно интересно – проявить свою возможность, силу духа – посмотреть насколько тебя хватит пробежать, и в конце получить заветную медаль участника Минского полумарафона. Татьяна Савчик:

Какие впечатления он оставил? То есть какая там атмосфера, расскажите. Может быть, кто-то сейчас рискнет присоединиться к этому забегу?