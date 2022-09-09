Мастер-классы по футболу и изготовление кукол из ткани. Чем заняться молодёжи в День города?

Минск – удивительный город со множеством прекрасных мест и неповторимой атмосферой. В 2022 году столица Беларуси отметит свое 955-летие. По традиции основные празднования в рамках Дня города пройдут во вторые выходные осени. О том, как развивается Минск, каким его помнят в прошлом и любят в настоящем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Празднования у нас уже начались 3 сентября. По традиции, конечно, различные развлекательные площадки уже охватили каждый район города. Я хочу обратиться к вам, Игорь, как представителю БРСМ. Развлекательные площадки для молодежи что из себя представляют – что там, какие-то спортивные?