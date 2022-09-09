Мастер-классы по футболу и изготовление кукол из ткани. Чем заняться молодёжи в День города?
Минск – удивительный город со множеством прекрасных мест и неповторимой атмосферой. В 2022 году столица Беларуси отметит свое 955-летие. По традиции основные празднования в рамках Дня города пройдут во вторые выходные осени. О том, как развивается Минск, каким его помнят в прошлом и любят в настоящем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Празднования у нас уже начались 3 сентября. По традиции, конечно, различные развлекательные площадки уже охватили каждый район города. Я хочу обратиться к вам, Игорь, как представителю БРСМ. Развлекательные площадки для молодежи что из себя представляют – что там, какие-то спортивные?
Игорь Цумарев, первый секретарь БРСМ Советского района г. Минска:
В первую очередь это спортивные площадки, интеллектуальные квизы и различные площадки для развития молодежи, как в спортивном виде, так в конкурсном, песенном. Будет очень интересно, приходите.
Виктор Гелохов, секретарь БРСМ БГЭУ:
Я как представитель экономического университета, то есть высшего учебного заведения, могу сказать, что ведется очень активная работа по выставлению различных площадок от учреждений образования. Что касается конкретно нашего университета, то в День города наш университет также представляет площадку. На ней будут проходить интерактивные мероприятия, проводиться мастер-классы от студентов нашего университета по футболу, баскетболу, будет изготовление различных кукол из ткани. Также будет проведена интеллектуально-развлекательная викторина под названием «Я живу в городе Минске и горжусь этим». Участникам будут предложены различные вопросы на знание основных фактов о городе Минске.
Конечно же, на нашей площадке еще будут представлены различные достижения нашего университета за годы его деятельности. Будет очень интересно. Я думаю, молодежи это понравится.
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