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Новости по тегу #Лидия Маркович

Погрузиться в атмосферу прошлого – побывали в музее «Лошицкая усадьба» на выставке эксклюзивных предметов быта
06 ноября 2025 18:39

Погрузиться в атмосферу прошлого – побывали в музее «Лошицкая усадьба» на выставке эксклюзивных предметов быта

Строки, которые стали названием для легендарного шоу по поиску людей – история стихотворения «Жди меня, и я вернусь»
22 мая 2025 08:55

Строки, которые стали названием для легендарного шоу по поиску людей – история стихотворения «Жди меня, и я вернусь»

Побывали на одной из главных инста-локаций Минска и узнали самые романтичные истории Лошицкого парка
13 мая 2025 08:25

Побывали на одной из главных инста-локаций Минска и узнали самые романтичные истории Лошицкого парка

«Песня тоже воевала». Полмиллиона концертов прошло под вражескими пулями – истории артистов
09 мая 2025 12:58

«Песня тоже воевала». Полмиллиона концертов прошло под вражескими пулями – истории артистов

Масштабный гала-концерт ведущих минских коллективов художественного мастерства прошёл во Дворце Республики
19 июня 2024 18:06

Масштабный гала-концерт ведущих минских коллективов художественного мастерства прошёл во Дворце Республики

Не путайте белорусскую дуду с шотландской волынкой. Чем уникален этот инструмент?
21 июня 2023 19:13

Не путайте белорусскую дуду с шотландской волынкой. Чем уникален этот инструмент?

Ехали очень медленно и без остановок. Какой была первая белорусская конка?
30 января 2023 15:34

Ехали очень медленно и без остановок. Какой была первая белорусская конка?

Познакомитесь с Дедом Морозом XIX века и научитесь общаться при помощи веера. Почему стоит прийти на бал в Лошицкой усадьбе?
22 декабря 2022 16:29

Познакомитесь с Дедом Морозом XIX века и научитесь общаться при помощи веера. Почему стоит прийти на бал в Лошицкой усадьбе?

Там чудеса, там леший бродит. Какие легенды Минска удалось собрать ко Дню города?
10 сентября 2022 19:14

Там чудеса, там леший бродит. Какие легенды Минска удалось собрать ко Дню города?

Уходит корнями в XIX век. Вот как в Минске зародилась традиция проведения городских праздников
09 сентября 2022 19:05

Уходит корнями в XIX век. Вот как в Минске зародилась традиция проведения городских праздников

В парке можно встретить призрак Любанской. Кто был хозяином Лошицкой усадьбы?
07 сентября 2022 08:24

В парке можно встретить призрак Любанской. Кто был хозяином Лошицкой усадьбы?

Всё началось с экспоната на спирту. Как минчанин собрал целую коллекцию утюгов из разных эпох
16 марта 2022 18:51

Всё началось с экспоната на спирту. Как минчанин собрал целую коллекцию утюгов из разных эпох