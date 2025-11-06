Новости по тегу #Лидия Маркович

Чудесный антураж. Кажется, вы попали на светский прием в загородную усадьбу. Экспозиция позволяет заглянуть в каретную, гостиную, детскую, на кухню и полностью погрузиться в атмосферу былого. Особый восторг вызывает транспорт и велосипеды.
«Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Слова от сердца. А ведь были они написаны в далеком 1941-м на листке рукой Константина Симонова.
Когда Евстафий Любанский делала предложение своей будущей жене Ядвиге, она пожелала жить в самом красивом доме в Минской губернии и чтобы ей подарили самый красивый цветок.
22 июня 1941 года только началась война. А уже через несколько дней белорусским правительством было решено собрать коллектив артистов самых разных жанров, которые будут выступать с концертами на передовой и в тылу.
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