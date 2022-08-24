Удаётся передать атмосферу того времени. Что есть в блоге белоруса о Советском Союзе в TikTok?
В 1990-е годы презрительно относиться ко всему советскому было едва ли не хорошим тоном. А сейчас как минимум три четверти пользователей интернета вспоминают о Советском Союзе с большим теплом. О том, каким видится СССР из третьего тысячелетия, плюсах и минусах того времени, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Есть специальные сообщества, паблики, блоги, которые посвящены той самой ностальгии по СССР. Поэтому я так рада в гостях у нас видеть Юрия, потому что я ваша подписчица. Я смотрю ваши ролики, вы не поверите, с такой теплотой в душе, радостью. Потому что вы потрясающий актер, и, главное, вам удается передать эту атмосферу того времени. Я не знаю, правда, сколько вам лет, играете вы или действительно воспроизводите те самые воспоминания. Но я лайкаю все ваши ролики, комментирую и смотрю с любовью, потому что на самом деле так все и было. Читая комментарии к вашим роликам, я вижу, что многих это цепляет за душу. Юрий, почему вы выбрали это направление ностальгии? Как вы нашли эту боль целевой аудитории, чтобы получить тысячи подписчиков в TikTok?
«Импровизация полная: как мама меня в детстве ругала, когда не хотел кушать»
Юрий Максимчик, актер TikTok:
Я вам расскажу. TikTok я уже увлекаюсь времени достаточно. Я всегда знал, что в TikTok нужен свой персонаж. Чтобы люди тебя полюбили, смотрели, нужен персонаж. Случайно это все получилось. Мы часто дома с семьей собираемся за ужином, и меня сын все время спрашивает: «Папа, расскажи, что у вас было в детстве? Как вы играли?» Ему интересно слушать. Я ему всегда это рассказываю. Как-то раз я решил пошутить. Я записал видос: переоделся в маму – полотенце на голову, в малого. Записал видос – просто импровизация полная: как мама меня в детстве ругала, когда не хотел кушать. Я это все записал, как был в детстве, на белорусской трасянке. Я показал жене видос, она посмеялась, сказала: «Очень круто. Ты похож на маму. Давай, заливай в TikTok, пускай друзья посмотрят».
Наталья Надольская:
Я хочу пояснить, наверное, что Юрий, как актер играет сразу три роли – мама, папа и их сын. Они разыгрывают житейские сцены, те, которые были: когда он получил двойку, батька напился.
Юрий Максимчик:
Да, было такое.
Наталья Надольская:
То есть там разные темы, но абсолютно жизненные.
Юрий Максимчик:
Да. Все, что снимаю, – это было в реале.
Просыпаюсь – 100 тысяч просмотров, 500 комментариев
Наталья Надольская:
Как вы формируете ваш контент? Только ли это ваши личные воспоминания?
Юрий Максимчик:
В основном, да. Это мои воспоминания. Но бывает такое, что подписчики мне пишут, рассказывают свои истории. Я: «Да, точно. Было такое и у меня». Надо, значит, что-то подумать, переснять.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Когда пришел первый успех? Какой ролик выстрелил?
Юрий Максимчик:
Этот ролик, о котором я рассказывал. Я жене его хотел показать. Она говорит: «Заливай в TikTok, пускай друзья посмотрят». Я говорю: «Не, наверное, не буду. Мне как-то неудобно».
Юлия Самусенко:
То есть самый первый ролик набрал большое количество просмотров?
Юрий Максимчик:
Да. Я его заливаю – это было вечером. Я утром просыпаюсь – там было 100 тысяч просмотров, 500 комментариев. Люди просто пишут классные комментарии, как все круто сыграно.
Наталья Надольская:
Вы же воссоздаете прямо ту атмосферу. У вас же телефон, который с диском. Его же надо было где-то достать, наверное?
Юрий Максимчик:
Это все у бабушки осталось. Я приехал к бабушке. Ей привез новый телефон, а у нее старый забрал.
Наталья Надольская:
Что еще вам пришлось именно для записи роликов сделать?
Юрий Максимчик:
Это хорошо, что у бабушки остался еще наш первый видеомагнитофон с кассетами. Тоже я его использовал.
Наталья Надольская:
Одежда, я знаю, у вас такая мастерка. Где взяли мастерку?
Юрий Максимчик:
Мастерка мамы. Она покупала ее где-то в конце 1990-х, наверное, или в начале 1990-х. Она осталась до сих пор. Есть парики. А парики мне подарили подписчики.
Каждое видео я проживаю заново то, что было
Юлия Самусенко:
Какое время СССР вы застали и с чем лично у вас ассоциирующийся это время?
Наталья Надольская:
Сколько лет вам?
Юлия Самусенко:
Давайте, признавайтесь.
Юрий Максимчик:
Мне 31, я 1991 года рождения.
Наталья Надольская:
Вы родились в год развала Советского Союза.
Юрий Максимчик:
Да.
Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
Нерожденный в СССР.
Наталья Надольская:
Тогда я удивляюсь – откуда у вас эти воспоминания? Вам до воспоминаний еще семь лет было.
Юлия Самусенко:
Мне кажется, это настроенность какая-то. Фильмы, опять же, как вели себя родители, потому что немного времени прошло после развала Советского Союза. Это же все сохраняется – атмосфера.
Юрий Максимчик:
Да. Жили мы просто в деревне. А деревня немножко развивалась, маленькими шажками к цивилизации. Поэтому Советский Союз в деревнях еще остался.
Юлия Самусенко:
Сохранился еще на долгое время?
Юрий Максимчик:
Да. Все эти воспоминания от родителей.
Наталья Надольская:
Юрий, вы чувствуете конкуренцию в этой нише. Я ведь с чего начала нашу беседу? Что очень много пабликов в социальных сетях, блогов, которые посвящены именно ностальгии по СССР. Вы когда, скажем так, вступали в эту нишу, понимали, что конкуренция будет высокая или все-таки места много, хватит всем?
Юрий Максимчик:
Я говорю, что не собирался снимать именно такие видосы.
Юлия Самусенко:
Все вышло случайно?
Юрий Максимчик:
Получилось случайно, да. Я не хочу кого-то опередить именно в этом. Я просто снимаю от души. Мне это нравится – переодеваться, снимать, вспоминать. Я каждое видео свое проживаю заново то, что было.
«Есть видео, где даже на слезу пробивает – такие воспоминания»
Юлия Самусенко:
Юрий, что у вас сохранилось из советских времен? Вы уже назвали мастерку, еще какие-то определенные атрибуты. Что еще? Что греет душу и сердце?
Юрий Максимчик:
Я 1991 года рождения. На видео Юрка в футбольной майке. Этой майке 18 лет. Мама покупала.
Наталья Надольская:
А тельняшка эта, в которой папа ходит – майка такая?
Юлия Самусенко:
Это уже современная?
Юрий Максимчик:
Современная, да. Еще осталась бескозырка папина, в которой тоже есть видео. Я снимался.
Наталья Надольская:
Юрий, вы монетизируете свой TikTok или у вас это по любви со зрителем? Приносит ли вам какую-то прибыль ваша ностальгия?
Юрий Максимчик:
Да, приносит. Но это дело добровольное, молодое. То есть в основном мне подписчики, если дарят какие-то подарки, пишут: «Мы дарим тебе от чистого сердца, потому что это за твою работу. Нам очень нравится, как ты снимаешь, это передаешь». Есть видео, где даже на слезу пробивает – такие воспоминания.
В ролики вкладывает душу: передаете состояние, ту атмосферу и ощущение
Наталья Надольская:
Вы сказали, что ваших подписчиков цепляет именно ваша искренность. То, что вы вкладываете душу в эти ролики, буквально передаете это состояние, ту атмосферу и ощущение. Как вам кажется, в Советском Союзе любили Родину и относились к государству лучше, чем сейчас?
Юрий Максимчик:
Я думаю, что да.
Наталья Надольская:
С чем это связано?
Юрий Максимчик:
Раньше как-то люди были добрее.
Наталья Надольская:
Как вам удается в ваших роликах передавать любовь к Родине? Вы же буквально побуждаете ностальгию к Советскому Союзу.
Юрий Максимчик:
Я снимаю это от души. Я снимаю то, что видел, как жили родители, как это происходило. Родители, может быть, и ругались, но все равно любили друг друга.
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