Удаётся передать атмосферу того времени. Что есть в блоге белоруса о Советском Союзе в TikTok?

В 1990-е годы презрительно относиться ко всему советскому было едва ли не хорошим тоном. А сейчас как минимум три четверти пользователей интернета вспоминают о Советском Союзе с большим теплом. О том, каким видится СССР из третьего тысячелетия, плюсах и минусах того времени, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Есть специальные сообщества, паблики, блоги, которые посвящены той самой ностальгии по СССР. Поэтому я так рада в гостях у нас видеть Юрия, потому что я ваша подписчица. Я смотрю ваши ролики, вы не поверите, с такой теплотой в душе, радостью. Потому что вы потрясающий актер, и, главное, вам удается передать эту атмосферу того времени. Я не знаю, правда, сколько вам лет, играете вы или действительно воспроизводите те самые воспоминания. Но я лайкаю все ваши ролики, комментирую и смотрю с любовью, потому что на самом деле так все и было. Читая комментарии к вашим роликам, я вижу, что многих это цепляет за душу. Юрий, почему вы выбрали это направление ностальгии? Как вы нашли эту боль целевой аудитории, чтобы получить тысячи подписчиков в TikTok? «Импровизация полная: как мама меня в детстве ругала, когда не хотел кушать»

Юрий Максимчик, актер TikTok:

Я вам расскажу. TikTok я уже увлекаюсь времени достаточно. Я всегда знал, что в TikTok нужен свой персонаж. Чтобы люди тебя полюбили, смотрели, нужен персонаж. Случайно это все получилось. Мы часто дома с семьей собираемся за ужином, и меня сын все время спрашивает: «Папа, расскажи, что у вас было в детстве? Как вы играли?» Ему интересно слушать. Я ему всегда это рассказываю. Как-то раз я решил пошутить. Я записал видос: переоделся в маму – полотенце на голову, в малого. Записал видос – просто импровизация полная: как мама меня в детстве ругала, когда не хотел кушать. Я это все записал, как был в детстве, на белорусской трасянке. Я показал жене видос, она посмеялась, сказала: «Очень круто. Ты похож на маму. Давай, заливай в TikTok, пускай друзья посмотрят». Наталья Надольская:

Я хочу пояснить, наверное, что Юрий, как актер играет сразу три роли – мама, папа и их сын. Они разыгрывают житейские сцены, те, которые были: когда он получил двойку, батька напился. Юрий Максимчик:

Да, было такое. Наталья Надольская:

То есть там разные темы, но абсолютно жизненные. Юрий Максимчик:

Да. Все, что снимаю, – это было в реале. Просыпаюсь – 100 тысяч просмотров, 500 комментариев

Наталья Надольская:

Как вы формируете ваш контент? Только ли это ваши личные воспоминания? Юрий Максимчик:

В основном, да. Это мои воспоминания. Но бывает такое, что подписчики мне пишут, рассказывают свои истории. Я: «Да, точно. Было такое и у меня». Надо, значит, что-то подумать, переснять. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Когда пришел первый успех? Какой ролик выстрелил? Юрий Максимчик:

Этот ролик, о котором я рассказывал. Я жене его хотел показать. Она говорит: «Заливай в TikTok, пускай друзья посмотрят». Я говорю: «Не, наверное, не буду. Мне как-то неудобно». Юлия Самусенко:

То есть самый первый ролик набрал большое количество просмотров? Юрий Максимчик:

Да. Я его заливаю – это было вечером. Я утром просыпаюсь – там было 100 тысяч просмотров, 500 комментариев. Люди просто пишут классные комментарии, как все круто сыграно. Наталья Надольская:

Вы же воссоздаете прямо ту атмосферу. У вас же телефон, который с диском. Его же надо было где-то достать, наверное?

Юрий Максимчик:

Это все у бабушки осталось. Я приехал к бабушке. Ей привез новый телефон, а у нее старый забрал. Наталья Надольская:

Что еще вам пришлось именно для записи роликов сделать? Юрий Максимчик:

Это хорошо, что у бабушки остался еще наш первый видеомагнитофон с кассетами. Тоже я его использовал. Наталья Надольская:

Одежда, я знаю, у вас такая мастерка. Где взяли мастерку? Юрий Максимчик:

Мастерка мамы. Она покупала ее где-то в конце 1990-х, наверное, или в начале 1990-х. Она осталась до сих пор. Есть парики. А парики мне подарили подписчики. Каждое видео я проживаю заново то, что было

Юлия Самусенко:

Какое время СССР вы застали и с чем лично у вас ассоциирующийся это время? Наталья Надольская:

Сколько лет вам? Юлия Самусенко:

Давайте, признавайтесь. Юрий Максимчик:

Мне 31, я 1991 года рождения. Наталья Надольская:

Вы родились в год развала Советского Союза. Юрий Максимчик:

Да.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Нерожденный в СССР. Наталья Надольская:

Тогда я удивляюсь – откуда у вас эти воспоминания? Вам до воспоминаний еще семь лет было. Юлия Самусенко:

Мне кажется, это настроенность какая-то. Фильмы, опять же, как вели себя родители, потому что немного времени прошло после развала Советского Союза. Это же все сохраняется – атмосфера. Юрий Максимчик:

Да. Жили мы просто в деревне. А деревня немножко развивалась, маленькими шажками к цивилизации. Поэтому Советский Союз в деревнях еще остался. Юлия Самусенко:

Сохранился еще на долгое время? Юрий Максимчик:

Да. Все эти воспоминания от родителей.

Наталья Надольская:

Юрий, вы чувствуете конкуренцию в этой нише. Я ведь с чего начала нашу беседу? Что очень много пабликов в социальных сетях, блогов, которые посвящены именно ностальгии по СССР. Вы когда, скажем так, вступали в эту нишу, понимали, что конкуренция будет высокая или все-таки места много, хватит всем? Юрий Максимчик:

Я говорю, что не собирался снимать именно такие видосы. Юлия Самусенко:

Все вышло случайно? Юрий Максимчик:

Получилось случайно, да. Я не хочу кого-то опередить именно в этом. Я просто снимаю от души. Мне это нравится – переодеваться, снимать, вспоминать. Я каждое видео свое проживаю заново то, что было. «Есть видео, где даже на слезу пробивает – такие воспоминания» Юлия Самусенко:

Юрий, что у вас сохранилось из советских времен? Вы уже назвали мастерку, еще какие-то определенные атрибуты. Что еще? Что греет душу и сердце?

Юрий Максимчик:

Я 1991 года рождения. На видео Юрка в футбольной майке. Этой майке 18 лет. Мама покупала. Наталья Надольская:

А тельняшка эта, в которой папа ходит – майка такая? Юлия Самусенко:

Это уже современная? Юрий Максимчик:

Современная, да. Еще осталась бескозырка папина, в которой тоже есть видео. Я снимался. Наталья Надольская:

Юрий, вы монетизируете свой TikTok или у вас это по любви со зрителем? Приносит ли вам какую-то прибыль ваша ностальгия? Юрий Максимчик:

Да, приносит. Но это дело добровольное, молодое. То есть в основном мне подписчики, если дарят какие-то подарки, пишут: «Мы дарим тебе от чистого сердца, потому что это за твою работу. Нам очень нравится, как ты снимаешь, это передаешь». Есть видео, где даже на слезу пробивает – такие воспоминания. В ролики вкладывает душу: передаете состояние, ту атмосферу и ощущение