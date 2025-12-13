Джон Коул ответил на вопросы журналистов и рассказал о переговорах с Лукашенко

Разговор о будущем, дельные советы Александра Лукашенко, снятие санкций и нормализация отношений. Спецпосланник США по Беларуси Джон Коул заявил, что США снимают санкции с калия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. США снимают санкции с белорусского калия. Тесные контакты Минска и Вашингтона по ряду чувствительных тем служат разрядкой отношений не только между двумя странами, но и в целом по линии Запад – Восток.

Джон Коул, спецпосланник США в Беларуси:

Мы говорили о войне между Украиной и Россией, о Венесуэле. Президент Лукашенко упомянул много людей и много вещей. У нас был очень хороший разговор. Мы говорили о будущем. О том, как идти по пути сближения США и Беларуси, чтобы нормализовать отношения. Это наша цель. Именно то, что мы уже делаем. Мы снимаем санкции, освобождаем заключенных. Мы постоянно говорим друг с другом. По мере того как становимся ближе и ближе, больше говорим, обмениваемся идеями. Скажем так, идет процесс перехода от первых, младенческих шагов к уже более уверенным.