Джон Коул ответил на вопросы журналистов и рассказал о переговорах с Лукашенко
Разговор о будущем, дельные советы Александра Лукашенко, снятие санкций и нормализация отношений. Спецпосланник США по Беларуси Джон Коул заявил, что США снимают санкции с калия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
США снимают санкции с белорусского калия.
Тесные контакты Минска и Вашингтона по ряду чувствительных тем служат разрядкой отношений не только между двумя странами, но и в целом по линии Запад – Восток.
Джон Коул, спецпосланник США в Беларуси:
Мы говорили о войне между Украиной и Россией, о Венесуэле. Президент Лукашенко упомянул много людей и много вещей. У нас был очень хороший разговор. Мы говорили о будущем. О том, как идти по пути сближения США и Беларуси, чтобы нормализовать отношения. Это наша цель. Именно то, что мы уже делаем.
Мы снимаем санкции, освобождаем заключенных. Мы постоянно говорим друг с другом. По мере того как становимся ближе и ближе, больше говорим, обмениваемся идеями. Скажем так, идет процесс перехода от первых, младенческих шагов к уже более уверенным.
В разговоре с журналистами Джон Коул отметил, что Президент Беларуси дает хорошие советы по урегулированию конфликта в Украине, а фактор давних добрых отношений, которые сложились между Александром Лукашенко и Президентом России Владимиром Путиным позволяет продвигаться процессу по мирному урегулированию конфликта.
Между Трампом и Лукашенко также завязываются дружественные отношения. Первая чета США вновь передала белорусскому лидеру личное послание. В нем – поздравления с предстоящим Рождеством и благодарность за гостеприимство.
Традиционным жестом милосердия в преддверии зимних праздников и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей Александр Лукашенко в рамках договоренностей с Дональдом Трампом помиловал 123 гражданина различных стран.
Всего за последнее время с учетом решений, принятых Президентом Беларуси в конце ноября, общее количество помилованных составляет 156. Среди них – граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.