«Не было возможности эти книги купить». Почему в Советском Союзе появился чёрный рынок?

В 1990-е годы презрительно относиться ко всему советскому было едва ли не хорошим тоном. А сейчас как минимум три четверти пользователей интернета вспоминают о Советском Союзе с большим теплом. О том, каким видится СССР из третьего тысячелетия, плюсах и минусах того времени, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Если объективно оценивать ситуацию – в 1970-е, 1980-е годы у населения была достаточно высокая заработная плата. Появляется излишек свободных денег. А товаров было мало, импорта – тоже не было возможности. Отсюда появляется черный рынок с высокой ценой, куда можно было вложить эти деньги. Это так с автомобилями, лекарствами какими-то. Ну лекарства – там другой вопрос. Практически со многими товарами. Еще очень, наверное, важно: СССР – 15 республик было. Ряд республик отличались. Например, Азербайджан. У них всегда были книги. А в Беларуси у меня мама собирала книги. Мы доставали различными путями. Не было возможности эти книги купить. Тоже ездили в Вильнюс, там у нас родственники были, покупали. Я когда-то еще студентом в Санкт-Петербурге достал какую-то уникальную для мамы книгу, привез, через продажу. А тогда не было мобильных телефонов. Я помню, очень сложно было связаться. Приехал домой с музейной практике и маме подарил эту книгу. Для нее это было какое-то счастье просто.