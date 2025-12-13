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Самых активных участников патриотических клубов наградили в Могилёвском районе

13 декабря 2025 12:10
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Первый слет военно-патриотических и поисковых клубов Могилевского района собрал сотни ребят в Романовичской школе. Здесь они представили свои формирования, а самые активные участники патриотического движения были награждены почетными грамотами и благодарностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самых активных участников патриотических клубов наградили в Могилёвском районе-2

Сегодня в районе успешно работают несколько военно-патриотических классов и клубов. Существуют отряды пограничников, поисковиков, а также клубы, работающие под патронажем прокуратуры, МВД и МЧС.

Самых активных участников патриотических клубов наградили в Могилёвском районе-4

Дмитрий Пимошенко, заместитель председателя Могилевского райисполкома:
В этой работе очень важен личный пример, начиная от руководителя объединения, а это глубоко заинтересованные люди и энтузиасты своего дела. И тогда ребята за ними просто тянутся. И что их сопровождают районные службы. Это и МЧС, и органы внутренних дел, прокуратуры. 

Самых активных участников патриотических клубов наградили в Могилёвском районе-6

Дмитрий Купцов, руководитель военно-патриотического клуба «Алмаз»:
Очень много конкурсов. Мы снимаем видеоролики, какие-то готовим сценки. Это постоянная работа в команде. Собираемся, что-то обсуждаем. У них есть свой энтузиазм. 

Самых активных участников патриотических клубов наградили в Могилёвском районе-8

В течение года учащиеся активно принимали участие в соревнованиях по оказанию первой медицинской помощи и конкурсах строевой песни, исследовательских проектах по изучению истории родного края, различных благотворительных акциях.

Самых активных участников патриотических клубов наградили в Могилёвском районе-10

Александра Андрюкова, участница военно-патриотического отряда «Пограничники»:
Мы хоть и маленькие, но уже патриоты своей страны. Мы делаем добрые дела, помогаем пожилым людям, сажаем деревья и убираем мусор. 

Самых активных участников патриотических клубов наградили в Могилёвском районе-12

Владислава Гладких, участница военно-патриотического клуба «Алмаз»:
Мне это очень интересно, потому что у меня и прадедушка, и прабабушка воевали, прошли всю войну. Прадедушка дошел до Берлина. Я планирую поступать в милицию. Хочу именно с этой профессией связать свое будущее.

Военно-патриотические клубы – это не только спорт и дисциплина, но и глубокое уважение к истории.

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