Лукашенко помиловал 123 гражданина различных стран

Как стало известно, Александр Лукашенко в рамках договоренностей с Дональдом Трампом помиловал 123 гражданина различных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данный жест также осуществлен в связи с просьбами иных глав государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей.

Всего за последнее время с учетом решений, принятых Президентом Беларуси в конце ноября, общее количество помилованных лиц составляет 156 человек. Среди них граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии.