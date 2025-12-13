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Лукашенко помиловал 123 гражданина различных стран

13 декабря 2025 13:37
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Как стало известно, Александр Лукашенко в рамках договоренностей с Дональдом Трампом помиловал 123 гражданина различных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данный жест также осуществлен в связи с просьбами иных глав государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей. 

Всего за последнее время с учетом решений, принятых Президентом Беларуси в конце ноября, общее количество помилованных лиц составляет 156 человек. Среди них граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии.

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