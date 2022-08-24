Закон о волонтёрстве. Почему он так нужен Беларуси и с какими проблемами сталкиваются добровольцы?

Новости Беларуси. Необходимость появления в Беларуси закона о волонтерстве 23 августа обсуждали на областном форуме Красного Креста в Гомельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему вопрос назрел и с какими проблемами сталкиваются добровольцы? Ольга Винникова пришла в Красный Крест еще школьницей. Помогала собирать средства для благотворительности. Потом стала инструктором по оказанию первой помощи. В 2020-м дежурила в лагере паломников-хасидов, в 2021-м помогала мигрантам в «Брузгах». В 2022 году была среди тех, кто первым встречал и регистрировал украинских беженцев на границе.

Ольга Винникова, волонтер Белорусского общества Красного Креста:

Ты смотришь на них, они в слезах, они все зажаты. Начинаешь говорить с ними – они рассказывают свою историю. Мы спали на раскладушках, я отворачивалась, я понимаю, что у меня слезы просто текут.

Оказать психологическую поддержку и не выгореть самому – задача не из простых. Те, кто научился справляться с этим, остаются в Красном Кресте надолго и передают свой опыт новичкам. Среди них люди разных профессий и возрастов – от школьников до пенсионеров. Для каждого находится работа. Сегодня в рядах волонтеров общества 16 тысяч человек, при том что штатных сотрудников всего лишь около 200. Пандемия коронавируса и миграционные кризисы на западной и южной границах Беларуси показали востребованность добровольцев. Однако многие аспекты их работы пока никак не регламентируются. ​Примут ли в Беларуси закон о волонтерстве? Дмитрий Шевцов о защите тех, кто помогает другим. Читайте.

Проблемы с точки зрения трудового законодательства приходится решать вместе с работодателями. Помощь оказывают и представители власти. Так, организовать круглосуточное дежурство Красного Креста у границы с Украиной помог губернатор Гомельской области.

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

Те волонтеры, которые состоят в отряде быстрого реагирования, профессионалы, должны быть направлены непосредственно на белорусско-украинскую границу. Мы были счастливы, довольны, что эти люди могли оставить свое рабочее место с сохранением заработной платы. Конечно, спасибо огромное и руководителям, которые пошли на этот шаг. Этот опыт впервые в стране. И благодаря нашему сотрудничеству с органами власти он был достигнут.