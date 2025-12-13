Отёки, тяжесть и усталость – когда эти симптомы говорят о развитии варикоза

Более 40 % людей во всем мире страдает от варикоза. Заболевание может проявляться в разных частях тела, но чаще всего встречается на ногах. Это связано с тем, что наши ноги ежедневно испытывают большие нагрузки.

Андрей Новаковский, врач-физиотерапевт клиники физической терапии:

Варикозная болезнь в последнее время достаточно часто встречается у населения, и эта болезнь помолодела. Варикоз может быть подкожных, внутрикожных и глубоких вен. Это все различные виды расширения вен, как верхних, так и нижних конечностей. При варикозе вены становятся шире и извиваются, теряя свою первоначальную форму. На начальных стадиях многие даже не подозревают о наличии этого заболевания, так как симптомы могут быть легкими или незаметными. Иногда появляется чувство тяжести в ногах, усталость после долгого дня или небольшие отеки к вечеру. Однако если вовремя не обратить на них внимание, болезнь будет прогрессировать.

Андрей Новаковский:

Причины появления варикоза разные. Это может быть избыточная масса тела, наследственная отягощенность. Нельзя отрицать наличие этого заболевания у пациентов, у которых родители, дедушки, бабушки страдали одним из проявлений этой болезни. Тяжелая физическая работа. Работа, связанная с длительным нахождением в статическом положении. Это может быть как сидячая работа, так и у людей, которым на работе приходится долго стоять. Это могут быть хирурги, могут быть продавцы. Важно понимать, что варикоз – это не просто косметическая проблема. Он может привести к более серьезным осложнениям, таким как тромбофлебит, когда вена воспаляется и образуется тромб. Профилактика варикоза – важнейший шаг на пути к здоровью. Один из эффективных методов борьбы – это прессотерапия.

Андрей Новаковский:

Суть прессотерапии в том, что за счет нагнетания воздуха в специальной манжете, которая надевается на верхние и нижние конечности, на область живота, происходит массаж, и тем самым улучшается дренаж сосудов нижних конечностей, уменьшаются лимфатические отеки, улучшается кровоснабжение в артериолах и венулах, то есть приток питательных веществ кислородом. Это приводит к уменьшению болевого синдрома, уменьшению отечности, уменьшению прогрессирования варикозной болезни. В ряде случаев это может привести к или избавлению от проведения хирургических методов лечения, или, говоря по-простому, позволяет отсрочить эти методы лечения. Регулярная физическая активность также играет ключевую роль. Даже простая прогулка может значительно улучшить кровообращение.

Владислав Пашкевич, инструктор по лечебной физкультуре клиники физической терапии:

Для того, чтобы варикоз не прогрессировал, важно заниматься физической активностью, в частности укреплять мышцы ног. И сейчас я вам покажу комплекс упражнений, которые вы с легкостью можете повторить дома. И начнем мы с ягодичного мостика, с отрыванием носка и пятки, и выполним это упражнение лежа на спине. На одной ноге мы отрываем пятку на второй носок и чередуем это каждый раз. Это упражнение будет способствовать лимфооттоку и будет укреплять ваши икроножные мышцы и ягодичные. Для следующего упражнения нам понадобится резинка. Исходное положение будет лежа на животе, и будем выполнять сгибания в коленном суставе. Надеваем резинку на голеностоп либо на стопы и выполняем движение пятки по направлению к ягодицам. Таким образом мы укрепляем заднюю поверхность бедра и в совокупности икроножные мышцы.

Для профилактики варикоза важно уметь правильно приседать. Это будет способствовать нормальному лимфооттоку и кровообращению. Во время приседания важно, чтобы колени не уходили далеко вперед и спина уходила немного в наклон. Таким образом. Выполняйте это упражнение в количестве 15-20 повторений. Для последнего упражнения нам необходимо стать у опоры, например, это может быть стена, и выполним с вами подъемы на носки. Это упражнение направлено на укрепление мышц голени, а именно икроножная мышца, которая считается нашим вторым сердцем и запускает венозный кровоток. Выполняйте данный комплекс упражнений каждое утро. Это поможет вам укрепить мышцы ног, улучшить стенки сосудов и запустить лимфоотток.