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Как улучшить систему подготовки в школах и вузах? Вопрос обсудили на коллегии Администрации Президента

24 августа 2022 19:21
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Новости Беларуси. Как улучшить белорусскую систему образования? На эту тему 24 августа рассуждали эксперты в области знаний на коллегии Администрации Президента. Встреча прошла в педуниверситете имени Максима Танка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как улучшить систему подготовки в школах и вузах? Вопрос обсудили на коллегии Администрации Президента-1

Тезисы совещания с главой государства, которое прошло накануне, требуют от руководства системы образования настоящего мозгового штурма. В повестке – кадровая работа в отрасли, совершенствование образовательного процесса и система отбора абитуриентов. Начало следующего года – крайний срок представить стратегию будущего белорусского образования. Но найти максимально эффективные подходы специалисты стремятся как можно раньше.

Тему продолжит Галина Буро.

Как улучшить систему подготовки в школах и вузах? Вопрос обсудили на коллегии Администрации Президента-4

Одно из таких базовых упражнений, чтобы разогреть артикуляционный аппарат, привести мышцы в тонус, – это пойти из улыбки и перейти в трубочку – слать воздушный поцелуй. И сделать это немножко динамичнее.

Несмотря на то, что Элина Велесик перешла лишь на четвертый курс Купаловского вуза, она уже погружена в будущую профессию – учителя-дефектолога. Консультирует знакомых, если у кого-то есть нарушения речи. Девушка – одна из лучших студенток на педагогическом факультете. Даже сейчас, хоть и каникулы, к нам на съемку в Гродно приехала из Волковыска. Говорит, всегда примером для нее была мама-учитель, в родне – целая династия педагогов. Достойно ее продолжить Элина мечтала с детства.

Как улучшить систему подготовки в школах и вузах? Вопрос обсудили на коллегии Администрации Президента-7

Элина Велесик, студентка Гродненского государственного университета:
У меня самой были проблемы с речью, и у меня зародилась такая идея, что будет прекрасно совмещать те вещи, которые я умею лучше всего, которые я хотела бы делать. Это помогать людям, помогать детям и разговаривать. И я поняла, что если я могу этим поделиться, если я могу это передать, то почему бы не связать свою жизнь конкретно с этим направлением.

Как улучшить систему подготовки в школах и вузах? Вопрос обсудили на коллегии Администрации Президента-10

Мотивация труда и осознанность в выборе профессии – одни из важнейших составляющих хороших будущих кадров. Но и от страны зависит немало. Дистанционка, консультации психолога, интерактивные классы, Детский технопарк, волонтерские и патриотические клубы – Беларусь в образовательных трендах разбирается не хуже других. Но расслабляться рано. На повестке – стратегия развития отрасли на годы вперед. Потому с выставки достижений в столичном педуниверситете гости без промедлений занимают места в зале совещаний.

По горячим следам вчерашнего совещания во Дворце Независимости Администрация Президента устраивает мозговой штурм. До идеала довести предстоит кадровую работу, избавить образовательный процесс от самых мелких недочетов, но главное – понять, как будет выглядеть вступительная кампания будущего.

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Как улучшить систему подготовки в школах и вузах? Вопрос обсудили на коллегии Администрации Президента-13

Выдача целевых направлений – это тот подход, при котором можно равномерно обеспечить все уголки страны кадрами. Вот одна история из тысячи: все шесть лет они учились на одном курсе в Гродненском медицинском университете, но по-настоящему подружились уже в интернатуре на базе областного центра «Психиатрия-наркология». Обе девушки – врачи, психиатры-наркологи, и обе получали высшее образование по целевому направлению. Инга Драчиловская после интернатуры поедет работать в Новогрудок, Александра Жегалик – в Ивье. Пять лет отработки не пугают, ведь знают: именно в райцентрах бесценный медицинский опыт.

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Как улучшить систему подготовки в школах и вузах? Вопрос обсудили на коллегии Администрации Президента-16

Александра Жегалик, врач-интерн Гродненского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:
Я наслышана о том, что Ивьевская ЦРБ является хорошей базой для первого места работы молодых специалистов. Поэтому я настроена достаточно оптимистично на это место работы. И я думаю, что там у меня сложится все хорошо. И я рада, что свою карьеру, свой врачебный путь я начну с города Ивье.

Как улучшить систему подготовки в школах и вузах? Вопрос обсудили на коллегии Администрации Президента-19

Инга Драчиловская, врач-интерн Гродненского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:
Изначально я поступала на платную основу. И три первых курса я отучилась на платном. Затем освободилось целевое место на моем факультете, и наш декан предложил мне перевестись, потому что у меня был неплохой средний балл, и она предложила мне перевестись на целевое направление. И я изначально планировала вернуться в Новогрудок. Поэтому мне этот вариант оказался вполне приемлемым.

В Гродненском медицинском университете в 2022 году целевой набор составил 50 % – цифру по заказу кадров ежегодно доводит Минздрав. А получить такое целевое направление абитуриент может в территориальных управлениях и комитетах здравоохранения страны. От какой области заручаешься поддержкой, в той потом и работаешь. Правда, в этом году все было еще проще.

Как улучшить систему подготовки в школах и вузах? Вопрос обсудили на коллегии Администрации Президента-22

Галина Буро, корреспондент:
Новшеством приемной кампании в гродненском медуниверситете стала, можно сказать, упрощенная выдача целевых направлений. Дело в том, что специалисты управлений здравоохранения из различных областей приехали в вуз, чтобы на месте оформить целевые направления для любого желающего. Это удобно и быстро. К тому же, тогда абитуриент идет совершенно по другому конкурсу.

И, кстати, сейчас целевое направление вовсе не означает, что выпускник будет работать исключительно в сельской местности.

Как улучшить систему подготовки в школах и вузах? Вопрос обсудили на коллегии Администрации Президента-25

Фатима Гаджиева, ответственный секретарь приемной комиссии Гродненского государственного медицинского университета:
Если говорить о новинках этой кампании 2022 года, то это коснулось целевого набора. С этого года сняты ограничения по распределению выпускников после целевой подготовки. Что это значит? То есть выпускник до 2022 года должен был ехать по целевой отработке на пять лет в населенный пункт населением до 20 тысяч. Сейчас это ограничение снято. Можно поехать, ограничение только территориальное.

В следующую приемную кампанию цифру по медикам-целевикам увеличат до 80 %, согласно новому указу Президента. И для будущих студентов это 100-процентная уверенность в локализации своего первого рабочего места. Но основные нововведения в соответствии с Кодексом и правилами приема планируются со следующего года.

Как улучшить систему подготовки в школах и вузах? Вопрос обсудили на коллегии Администрации Президента-28

Как повысить престиж профессии учителя, воспитывать настоящих патриотов, наиболее комфортно для детей и родителей в селах организовать дорогу к школам и садам? И глобальные, и локальные проблемы сегодня прозвучали на коллегии. Учесть важно все в преддверии 1 сентября. В целом к новому учебному году страна готова. Почти все школы укомплектованы оборудованием и кадрами, к работе приступят более 6,5 тысячи молодых педагогов. Не стоит родителям переживать и за безопасность детей – этот вопрос у Министерства в приоритете.

# Образование в Беларуси # общество # Андрей Иванец # Игорь Сергеенко # Галина Буро # Фатима Гаджиева # Фотофакт

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