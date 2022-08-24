Как улучшить систему подготовки в школах и вузах? Вопрос обсудили на коллегии Администрации Президента

Новости Беларуси. Как улучшить белорусскую систему образования? На эту тему 24 августа рассуждали эксперты в области знаний на коллегии Администрации Президента. Встреча прошла в педуниверситете имени Максима Танка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тезисы совещания с главой государства, которое прошло накануне, требуют от руководства системы образования настоящего мозгового штурма. В повестке – кадровая работа в отрасли, совершенствование образовательного процесса и система отбора абитуриентов. Начало следующего года – крайний срок представить стратегию будущего белорусского образования. Но найти максимально эффективные подходы специалисты стремятся как можно раньше. Тему продолжит Галина Буро.

Одно из таких базовых упражнений, чтобы разогреть артикуляционный аппарат, привести мышцы в тонус, – это пойти из улыбки и перейти в трубочку – слать воздушный поцелуй. И сделать это немножко динамичнее. Несмотря на то, что Элина Велесик перешла лишь на четвертый курс Купаловского вуза, она уже погружена в будущую профессию – учителя-дефектолога. Консультирует знакомых, если у кого-то есть нарушения речи. Девушка – одна из лучших студенток на педагогическом факультете. Даже сейчас, хоть и каникулы, к нам на съемку в Гродно приехала из Волковыска. Говорит, всегда примером для нее была мама-учитель, в родне – целая династия педагогов. Достойно ее продолжить Элина мечтала с детства.

Элина Велесик, студентка Гродненского государственного университета:

У меня самой были проблемы с речью, и у меня зародилась такая идея, что будет прекрасно совмещать те вещи, которые я умею лучше всего, которые я хотела бы делать. Это помогать людям, помогать детям и разговаривать. И я поняла, что если я могу этим поделиться, если я могу это передать, то почему бы не связать свою жизнь конкретно с этим направлением.

Мотивация труда и осознанность в выборе профессии – одни из важнейших составляющих хороших будущих кадров. Но и от страны зависит немало. Дистанционка, консультации психолога, интерактивные классы, Детский технопарк, волонтерские и патриотические клубы – Беларусь в образовательных трендах разбирается не хуже других. Но расслабляться рано. На повестке – стратегия развития отрасли на годы вперед. Потому с выставки достижений в столичном педуниверситете гости без промедлений занимают места в зале совещаний. По горячим следам вчерашнего совещания во Дворце Независимости Администрация Президента устраивает мозговой штурм. До идеала довести предстоит кадровую работу, избавить образовательный процесс от самых мелких недочетов, но главное – понять, как будет выглядеть вступительная кампания будущего. ​Подготовка нацеленных людей. Сергеенко рассказал про улучшение системы отбора в вузы.

Выдача целевых направлений – это тот подход, при котором можно равномерно обеспечить все уголки страны кадрами. Вот одна история из тысячи: все шесть лет они учились на одном курсе в Гродненском медицинском университете, но по-настоящему подружились уже в интернатуре на базе областного центра «Психиатрия-наркология». Обе девушки – врачи, психиатры-наркологи, и обе получали высшее образование по целевому направлению. Инга Драчиловская после интернатуры поедет работать в Новогрудок, Александра Жегалик – в Ивье. Пять лет отработки не пугают, ведь знают: именно в райцентрах бесценный медицинский опыт. Иванец: в здравоохранение и сельское хозяйство должны приходить кадры, которые осознанно выбрали свою профессию. Подробности.

Александра Жегалик, врач-интерн Гродненского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:

Я наслышана о том, что Ивьевская ЦРБ является хорошей базой для первого места работы молодых специалистов. Поэтому я настроена достаточно оптимистично на это место работы. И я думаю, что там у меня сложится все хорошо. И я рада, что свою карьеру, свой врачебный путь я начну с города Ивье.

Инга Драчиловская, врач-интерн Гродненского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:

Изначально я поступала на платную основу. И три первых курса я отучилась на платном. Затем освободилось целевое место на моем факультете, и наш декан предложил мне перевестись, потому что у меня был неплохой средний балл, и она предложила мне перевестись на целевое направление. И я изначально планировала вернуться в Новогрудок. Поэтому мне этот вариант оказался вполне приемлемым. В Гродненском медицинском университете в 2022 году целевой набор составил 50 % – цифру по заказу кадров ежегодно доводит Минздрав. А получить такое целевое направление абитуриент может в территориальных управлениях и комитетах здравоохранения страны. От какой области заручаешься поддержкой, в той потом и работаешь. Правда, в этом году все было еще проще.

Галина Буро, корреспондент:

Новшеством приемной кампании в гродненском медуниверситете стала, можно сказать, упрощенная выдача целевых направлений. Дело в том, что специалисты управлений здравоохранения из различных областей приехали в вуз, чтобы на месте оформить целевые направления для любого желающего. Это удобно и быстро. К тому же, тогда абитуриент идет совершенно по другому конкурсу. И, кстати, сейчас целевое направление вовсе не означает, что выпускник будет работать исключительно в сельской местности.

Фатима Гаджиева, ответственный секретарь приемной комиссии Гродненского государственного медицинского университета:

Если говорить о новинках этой кампании 2022 года, то это коснулось целевого набора. С этого года сняты ограничения по распределению выпускников после целевой подготовки. Что это значит? То есть выпускник до 2022 года должен был ехать по целевой отработке на пять лет в населенный пункт населением до 20 тысяч. Сейчас это ограничение снято. Можно поехать, ограничение только территориальное. В следующую приемную кампанию цифру по медикам-целевикам увеличат до 80 %, согласно новому указу Президента. И для будущих студентов это 100-процентная уверенность в локализации своего первого рабочего места. Но основные нововведения в соответствии с Кодексом и правилами приема планируются со следующего года.