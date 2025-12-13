15-летие создания команды «МАЗ-СПОРТавто» отпраздновали на автодроме в Стайках

Выставка спортивной техники, автограф-сессия, показательный заезд. 15-летие создания команды «МАЗ-СПОРТавто» праздновали на автодроме в Стайках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «МАЗ-СПОРТавто» – 15 ЛЕТ! О ралли «Дакар» и успехах белорусов рассказал Сергей Вязович.

Преодоление трамплина и управляемый занос на максимальных скоростях. Показательный заезд капотного грузовика МАЗ просто поразил зрителей. Именно на этой машине белорусские экипажи участвуют в международных ралли-рейдах. За время существования команда приняла участие в 59 гонках национального и международного уровней, в 37 из которых стала призером или победителем.

Сергей Вязович, начальник команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Этот год был для нас сложный, не совсем сложилось так, как мы бы хотели, потому что сейчас всегда ставим перед собой самые высокие цели. Хотим всегда побеждать, а победитель на каждом соревновании всего лишь один, а участников много. И поэтому так в спорте бывает, что планируешь одно, получается другое. Но можно сказать лишь одно: любое соревнование, на которое приезжает МАЗ, любой соперник, который нам противостоит, воспринимает нас всерьез.