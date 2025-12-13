США снимают санкции с белорусского калия – Коул
Разговор о будущем, дельные советы Александра Лукашенко, снятие санкций и нормализация отношений. Сразу после переговоров с главой нашего государства спецпосланник США по Беларуси Джон Коул заявил, что в соответствии с указанием президента Трампа США снимают санкции с калия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко провёл переговоры со спецпосланником США в Беларуси.
В Минске состоялся очередной раунд двухдневных белорусско-американских переговоров. Стороны обсудили вопросы нормализации отношений. А после продуктивной встречи Джон Коул ответил на вопросы журналистов. Один из них касался конкретных итогов этой встречи.
Джон Коул, спецпосланник США в Беларуси:
В соответствии с указаниями президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас. По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься.