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США снимают санкции с белорусского калия – Коул

13 декабря 2025 13:34
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Разговор о будущем, дельные советы Александра Лукашенко, снятие санкций и нормализация отношений. Сразу после переговоров с главой нашего государства спецпосланник США по Беларуси Джон Коул заявил, что в соответствии с указанием президента Трампа США снимают санкции с калия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко провёл переговоры со спецпосланником США в Беларуси.

США снимают санкции с белорусского калия – Коул-2

В Минске состоялся очередной раунд двухдневных белорусско-американских переговоров. Стороны обсудили вопросы нормализации отношений. А после продуктивной встречи Джон Коул ответил на вопросы журналистов. Один из них касался конкретных итогов этой встречи.

США снимают санкции с белорусского калия – Коул-4

Джон Коул, спецпосланник США в Беларуси:
В соответствии с указаниями президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас. По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься.

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