США снимают санкции с белорусского калия – Коул

Разговор о будущем, дельные советы Александра Лукашенко, снятие санкций и нормализация отношений. Сразу после переговоров с главой нашего государства спецпосланник США по Беларуси Джон Коул заявил, что в соответствии с указанием президента Трампа США снимают санкции с калия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провёл переговоры со спецпосланником США в Беларуси.

В Минске состоялся очередной раунд двухдневных белорусско-американских переговоров. Стороны обсудили вопросы нормализации отношений. А после продуктивной встречи Джон Коул ответил на вопросы журналистов. Один из них касался конкретных итогов этой встречи.